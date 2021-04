Transportes demoran en entregar cargas por conflictos y más controles

sábado 17 de abril de 2021 | 6:06hs.

Las mayores restricciones por circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) impactarían con demoras importantes para la entrega de diversas mercaderías a la tierra roja. Así, a las protestas o conflictos (sindicales, sociales) se le sumaron ahora las restricciones para funcionar en horarios que promoverán nuevos inconvenientes para los transportistas. Los camioneros enfrentan ahora cada vez más condicionamientos para llegar a destino y como otra cara de la moneda, el tren de cargas no deja de crecer en varias regiones (ver página 4).



“Todo va a demorar más las actividades. Antes un camión salía de Misiones y en un día podía llegar y hacer su entrega, ahora pueden tardar tres días. Eso significa más viáticos, hoteles, más demoras, los clientes quedan muy insatisfechos por la falta de mercadería que en muchos casos es de suma necesidad para otras actividades”, comentó ayer Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM).



Y agregó que “ahora con este nuevo esquema de horario en Buenos Aires no se que puede pasar. Pero todo impacta. Hay empresas que tienen que mandar paquetes desde Misiones pero si en Retiro se demora su apertura, se les complica el cobro, porque el 90% de los paquetes que se envían se pagan en destino”.



Remarcó que la situación con las demoras es compleja y preocupa porque “no se saben las consecuencias económicas y financieras que van a generar. Es una cadena de sin sentidos. Se pierde rentabilidad y también se pierden clientes”.



Para Aníbal Goychik, presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros del Autotransporte de Cargas (Cemac), las restricciones horarias en Buenos Aires son otra complicación que se agrega a las varias demoras que ya enfrentan.



“Lamentablemente complica todo desde el comercio hasta el consumo. Hay productos misioneros que se estaban introduciendo en Buenos Aires y si no son esenciales ahora van a tener más problemas para distribuirse”, observó. Y remarcó: “Afecta tener menos horarios para circular pero también nos afectan los cortes de ruta que evitan que lleguemos en tiempo. La demora que se pierde en un corte, el camionero lo pierde en los kilómetros que pudo haber avanzado”, se detalló.



Desde la Cemac también se recordó que en los últimos días hubo serios problemas con los despachos de exportación. “Tenemos las terminales portuarias cerradas, con los camiones parados hasta el martes que viene, venimos realmente muy complicados con el transporte en nuestro país”.



Por su parte, José Vera, presidente de la Asociación Misionera de Transporte de Cargas (Amitrac), recordó que vienen complicados con muchos conflictos y restricciones sanitarias. “Desde que empezó la pandemia venimos con limitaciones, porque también hay choferes que pasaron por la enfermedad y se genera un corte en la logística, porque las empresas no estamos preparadas con chóferes de reserva como para afrontar los diversos envíos”.



Agregó que además “se van sumando nuevas reglamentaciones, sobre todo para el transporte internacional de cargas donde se tiene que contar con un examen PCR negativo de 72 horas antes de cruzar la frontera. Esto nos complicó bastante, hay demoras en casi todos los puertos secos ahora porque hay camiones que están con demoras de dos o tres días por trámites de Aduana, así que una gran pregunta es en qué momento se hace el PCR. Se torna una situación compleja” (ver El conflicto...).



Comentó por otra parte que también “en el puerto de Buenos Aires hay una protesta que no se entiende muy bien por qué se dio, hay cientos de camiones en espera, así que todo eso retrasa la cadena logística. Ya venimos con grandes problemas de costos, si a eso se le suma la demora, que es un costo oculto muy importante, nos limita mucho”.



A la situación de los transportistas se confirmó desde los comercios que ven más dificultades para recibir o enviar mercadería. “Sin dudas hay más problemas, hay conflictos con los choferes, hay más problemas para sacar los productos desde las fábricas por el tema del Covid, hay una serie de cosas que hace que todo se retarde”, acotó Carlos María Beigbeder.

Mayores dificultades en abastecerse

Para Federico Gartner, industrial y comerciante de Leandro N. Alem, los problemas con los transportes son una más de las limitaciones que se tienen en el comercio con otros destinos del país. “Hay varios problemas que tienen afectación en variados rubros, ahora hay un conflicto en los puertos que tiene paralizados a cientos de camiones y esos mismos camiones después no pueden tomar otros trabajos de carga local y van generando menos oferta o disponibilidad de fletes”, se explicó. Y por otra parte recordó que “hay limitaciones también por el propio Covid, que está enfermando a mucha gente y otra tiene miedo y está volviendo a encerrarse. Así que hasta hay demoras porque no se consigue personal suplente para hacer los envíos”, se recordó.

El conflicto en fronteras también generó retrasos