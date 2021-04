Guzmán avanzó en la negociación de la deuda con el Club de París

sábado 17 de abril de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió ayer con el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y con el Director General del Tesoro y presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, con quienes analizó alternativas y acercó posiciones para avanzar en la renegociación de la deuda pública, indicaron fuentes del Ministerio de Economía.



Por la mañana el titular del Palacio de Hacienda se reunió con Le Maire, con quien abordó detalles de las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también los compromisos que Argentina tiene el grupo de países acreedores, nucleados en el Club de París.



La agenda de trabajo de ambos ministros incluyó también el diálogo sobre las relaciones bilaterales, y el trabajo en el marco del G20, que integran tanto Francia como la Argentina, destinado a afianzar reglas que conduzcan a una mayor estabilidad y sustentabilidad global.



En ese sentido, Guzmán y Le Maire coincidieron en la importancia de avanzar en nuevas normas en materia de políticas tributarias internacionales, encaminadas a resolver la cuestión de la elusión impositiva que los países “padecen con las actuales reglas de la globalización”, precisaron fuentes oficiales.



“Siempre es muy valioso el diálogo con mi par de Francia, con quien seguimos edificando consensos sobre las relaciones de Argentina con el FMI y el Club de París, uniendo esfuerzos por un multilateralismo más sano para el mundo. Gracias Bruno Le Maire por tu compresión y el apoyo de siempre”, afirmó Guzmán tras el encuentro.



Un rato más tarde fue el turno de la reunión pautada con el titular del Club de París, Emmanuel Moulin, con quien se acordó “trabajar de forma constructiva”, para que Argentina pueda tener una capacidad sostenible de cumplir con sus compromisos.



Es de alguna manera, la lógica del discurso oficial en relación a la sostenibilidad de la deuda pública y los compromisos que se asuman hacia adelante, en el marco de la renegociación, tanto con el FMI como el Club de París.



El problema, en todo caso, radica en los tiempos. El 31 de mayo vencen U$S 2.460 millones con el organismo, y las precondiciones para renegociar ese monto incluyen, como suele suceder en estos casos, tener vigente un acuerdo con el Fondo, cosa que a todas luces Argentina no podrá cerrar en los días que faltan hasta esa fecha.



Por eso, habrá que echar mano a las reservas o buscar una prórroga de los compromisos, bajo alguna fórmula, que todavía no fue consensuada.



Camino a Rusia

Tras su paso por Alemania, Italia, España y Francia, la gira europea de Guzmán tendrá hoy una última escala en Moscú, donde se sumará la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.



El objetivo es avanzar en la profundización de la relación de cooperación estratégica con Rusia, en una agenda en la que Martín Guzmán tiene previsto encuentros con su par de Finanzas ruso, Anton Siluanov, y con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Se prevé que en los encuentros del titular del Palacio de Hacienda con autoridades rusas se dialogue sobre las negociaciones con el FMI.



El ministro también mantendrá reuniones para avanzar en la colaboración de los países para la producción de vacunas, buscando concretar inversiones para producir en Argentina la Sputnik V de origen ruso.