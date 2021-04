sábado 17 de abril de 2021 | 6:01hs.

El apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka), que viene de lograr su primera pole y ganar su primera serie en Olavarría, sigue encendido y ayer fue 8° en los entrenamientos de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Pista, que se disputa en el autódromo de Concordia.



El apostoleño marcó 2m1s562/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.700 metros de extensión y quedó a 884/1000 de Satiago Tambucci (Chevrolet Corsa), quien fue el mejor de ayer.



“Estoy muy contento con el rendimiento, salieron lindas vueltas, quedé 6° y después 8°, muy contento por estar entre los 10 en los dos entrenamientos. Tenemos auto para estar más adelante, mirando los parciales tenemos para mejorar. Mañana (por hoy)nos espera un día mejor,”, indicó el apostoleño.



En la misma categoría el posadeño Juan Pablo Abente (VW Up), sigue complicado con el nuevo auto y quedó en la 37° posición con un tiempo de 2m3s720/1000.



“Nuestras tandas fueron muy cortadas, con muchas banderas rojas, que no nos dejaron hacer una vuelta limpia. Más allá de eso tenemos que seguir trabajando y evolucionando el auto”, explicó.



En la Clase 3, Tomás Sniechowsk (Ford Fiesta), marcó un tiempo de 1m58s502/1000, se ubicó en la 11° posición y fue el mejor misionero. El obereño, que es el puntero del campeonato, quedó a 1s72/1000 de Tomás Bergallo (Toyota Etios), quien fue la referencia de ayer.



“El auto anda. Lógico hay que pulir algunos detalles en los parciales. Las tandas fueron enredadas con muchas banderas rojas y no pudimos aprovechar del todo. El auto anda muy bien, falta redondear para que salga un buen tiempo”, explicó Sniechowski.



Por su parte, el obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) se ubicó un peldaño más abajo y quedó 12° con un tiempo de 1m58s515/1000 y quedó a 1s85 de Bergallo.



“Arrancamos el día complicados con algunos parciales, fuimos trabajando y mejorando los parciales, nos queda uno para mejorar que vamos a trabajar en la tanda que nos queda con la goma nueva para dar ese salto que nos falta. El auto en general está bien con esta configuración”, explicó Urrutia.



Mientras que el eldoradense Jorge Possiel (Nissan March) marcó 1m58s588/1000 y se ubicó en la 15° posición.



“Las pruebas fueron de menos a más. Arrancamos con un buen registro y salimos con gomas usadas. Hicimos un cambio en los neumáticos, pero quedó desequilibrado el auto y no aproveché la vuelta. Entre y pusimos un juego usado en buen estado y el registro lo hicimos con ese juego. Hay muy buenos parciales con los neumáticos nuevos y estamos confiados para mañana (por hoy) en hacer una buena clasificación”, contó Possiel.



El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) quedó en la 18° posición con un tiempo de 1m58s943/1000.



“Dentro de todo fue bueno. En el primer entrenamiento quedamos sextos y en el segundo entrenamiento no pudimos meter una vuelta porque fue una tanda muy cortada con muchas banderas rojas. Estamos bien y firmes”, afirmó.



Más atrás quedaron Martín Badaracco (Nissan March), quien se ubicó en la 21° posición y Luciano Viana (Toyota Etios), quien quedó en la 38°.



La actividad de la tercera fecha de la Clase 3 seguirá hoy con un nuevo entrenamiento y luego se realizará la clasificación. Por la tarde será el turno de las series que se podrán ver por TyC Sports desde las 16.



Mañana, desde las 12 se disputará la final que será a 12 vueltas y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.