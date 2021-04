Docentes reclamaron salarios e infraestructura

sábado 17 de abril de 2021 | 6:04hs.

Docentes autoconvocados de toda la provincia se congregaron ayer en Posadas para reclamar por salarios e infraestructura. En horas de la mañana realizaron una concentración y posterior corte de calle en la intersección de las avenidas Uruguay y Mitre de la capital.



Además otro numeroso grupo marchó hacia la plaza San Martín, sobre calle La Rioja de Posadas. En tanto, realizaron una asamblea en la que decidieron continuar con la medida de fuerza con un paro por 72 horas los días lunes, martes y miércoles de la semana entrante en toda la provincia; mientras que el miércoles habrá una nueva asamblea en la zona Norte para decidir los pasos a seguir. No obstante, ya se adelantó que de no haber mesa de diálogo, el paro se extendería los días jueves y viernes también.



Sobre esto se refirió el dirigente Cristian Castro, quien en diálogo con El Territorio manifestó que “el reclamo no es sólo salarial, sino también edilicia en muchas escuelas”. “Ya el año pasado le dijimos al gobierno que faltaban uno 700 porteros y ellos nos decían que no, a todos los diputados de los distintos espacios le dijimos pero no hubo incremento para personal de servicio. Y este año, reconocieron que faltaban al menos 300 porteros y los dieron de alta, lo mismo con las reparaciones, se va reconociendo de a poco”.



En cuanto a la cuestión salarial, solicitaron $18.677, fundamentado “en recuperar el poder adquisitivo de los salarios, teniendo en cuenta que la canasta básica está en 58 mil pesos, mientras que una maestra de grado con máxima antigüedad cobra $53 mil y la iniciante $40 mil, muy lejos de esa canasta”.



Los docentes también entregaron un petitorio al gobierno provincial solicitando la apertura de una mesa de diálogo.