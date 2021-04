Expertos analizaron cuantiosa pérdida neta de vegetación

sábado 17 de abril de 2021 | 6:04hs.

Investigadores de Argentina, Brasil y Paraguay produjeron los mapas anuales de cobertura terrestre y uso de suelo completos, de forma inédita, a través de la nueva herramienta MapBiomas Bosque Atlántico Trinacional que fuera presentado el último jueves en un evento virtual.



Gracias a la nueva plataforma lograron determinar que el bioma tuvo una pérdida neta de vegetación nativa del 5 por ciento en 20 años disminuyendo su territorio de 554.632 km² a 527.492 km² entre 2009 y 2019.



De acuerdo a lo que consignaron desde la Fundación Vida Silvestre, la vegetación nativa cubre ahora apenas el 37 por ciento del área del bioma del Bosque Atlántico y tiene un alto índice de vegetación secundaria y muchas áreas fragmentadas, destacando la urgencia e importancia de la conservación y restauración del bioma.



“La Argentina no cuenta con un sistema integrado para todo el territorio argentino de cobertura y uso de suelo que nos permita ver series temporales y entender los cambios que están ocurriendo en el territorio y poder analizar las potenciales implicancias que tiene esos cambios para la provisión de servicios ecosistémicos, el ordenamiento territorial de los recursos y de las áreas de producción. Es por ello que desde Fundación Vida Silvestre Argentina estamos acompañando de la iniciativa MapBiomas”, señaló al respecto Mayra Milkovic, especialista en Gestión de la Información Socioambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina.



Al mismo tiempo que señaló que “a su vez, esta iniciativa nos permite generar una red de capacitación con las últimas tecnologías en procesamiento de datos e información satelital en colaboración con otros países e instituciones, tanto públicas, privadas y de la sociedad civil”.



Cuantiosas pérdidas

En Argentina, la pérdida total de vegetación nativa (bosque, pastizales y humedales) en el Bosque Atlántico fue de aproximadamente 2.106 km² (11 por ciento de la superficie de vegetación nativa remanente en el año 2000).



La superficie de vegetación nativa disminuyó de 19.213 km² en el año 2000 a 17.107 km² en el 2019, principalmente debido al aumento de plantaciones forestales y el uso mixto que incluye agricultura y ganadería a diferentes escalas.



No obstante, el país con mayor pérdida proporcional de vegetación nativa fue Paraguay, con 10.090 km² (19,2 por ciento de la superficie existente en 2000), principalmente debido a la expansión de las zonas agrícolas y de pastoreo.



Mientras que en Brasil, se registró una pérdida de vegetación nativa de 14.943 km², ya que pasó de 482.772 km² a 467.829 km². Fue la menor disminución porcentual en relación con el área total de 2000: 3,1 por ciento.



De esta manera, según el estudio, del total de pérdida de vegetación autóctona, el 67 por ciento corresponde a la pérdida de cobertura forestal y el restante 33 por ciento a la vegetación nativa no forestal.

Instan a tipificar los delitos ambientales

Desde la Fundación Vida Silvestre manifestaron que es urgente que el Código Penal de la Nación Argentina tipifique los delitos contra el ambiente y la naturaleza, a la vez que el Poder Ejecutivo Nacional dote de las herramientas y recursos necesarios para que las fiscalías ambientales investiguen los potenciales delitos, recaben las pruebas necesarias y promuevan el proceso judicial correspondiente.



“Independientemente de la obligación de recomponer el daño ambiental —cuestión que aunque enunciada es frecuentemente incumplida — es sumamente necesario que los ciudadanos y entidades que no cumplan con el deber marcado por el artículo 41 de la Constitución Nacional respondan por sus actos ante toda la sociedad”, determinaron.