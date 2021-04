Personas con discapacidad todavía no serán vacunadas

sábado 17 de abril de 2021 | 6:04hs.

El 30 de marzo se habilitaron diez puntos de vacunación para misioneros que hayan recibido algún trasplante. Para acceder a la vacuna, las personas trasplantadas presentan la autorización del médico tratante y la credencial del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). La inmunización de este grupo es a partir de los 18 años. Pero en los últimos días padres de personas con discapacidad consultaron en el Ministerio de Salud Pública o en los medios de comunicación para saber cuándo se habilitaría la vacunación para sus hijos, algo que de momento no está contemplado según los lineamientos que fijó el Ministerio de Salud de la Nación.



“Las personas con discapacidad no están por el momento en el grupo de riesgo salvo que esa persona tenga más de 60 años”, explicaron al respecto desde Salud Pública.



Es decir, de momento, los menores de 60 años con discapacidad no son considerados de riesgo epidemiológico.



Según las estadísticas, en la provincia hay unas 180 mil personas con algún grado de discapacidad.



“En el Consejo Federal de Salud (Cofesa) se estableció que los menores de 18 no serán vacunados. Solo trasplantados y pacientes con diálisis son grupo de riesgo”, insistieron al tiempo que explicaron que la vacunación se hace de manera estratificada y que casi la totalidad de la población trasplantada de Misiones ya fue inmunizada con al menos una dosis. La población que realiza diálisis ingresará en breve al plan de vacunación con la correspondiente indicación de sus médicos.



Taxistas

En la mañana de ayer arrancó la vacunación contra el Covid-19 a 300 taxistas de la ciudad de Posadas. De ese total, un 30% son mayores de 60 años y el resto padece algún tipo de comorbilidad.



Uno de los vacunados, Juan Manuel, manifestó que “es un gran alivio recibir la vacuna, porque no es fácil cuidar la salud al transportar tantas personas a diario”.



Sandra Barrios, secretaria general del Sindicatos de Taxistas y Remises, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y destacó las dosis conseguidas: “Aún no cubren el total de los taxistas y remiseros, pero es lo que se pudo conseguir hasta el momento”.



“Se tuvo en cuenta al personal que tiene alguna complicación de salud como ser diabetes, hipertensión, obesidad y se los vacunó a ellos y se sigue inmunizando al resto que está en el listado que se conformó teniendo en cuenta las edades que son a partir de los 50 años y que sean choferes y propietarios que conducen sus automóviles, por ser contacto estrecho con los clientes”, puntualizó.



Además recalcó que entre taxis y remises en Posadas son alrededor de 1.200 y 1.300 móviles aunque no todos están trabajando.



Sin embargo, destacó que al comienzo de la pandemia en el sector no hubo contagios, “estaba todo controlado, sanitizando, poniendo a punto los móviles hasta hace unos tres o cuatro meses que comenzaron los casos. Tenemos muchos choferes aislados”.



Por otro lado, señaló que “cada vez es peor la situación, afectó la merma de pasajeros, además de los constantes aumentos de los combustibles y todo nos complica porque hasta el momento no hemos podido hacer efectivo ningún tipo de ayuda”.