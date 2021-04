Facultades con alta demanda pero aún no piensan en presencialidad

sábado 17 de abril de 2021 | 6:05hs.

A finales del año pasado se habilitaron las prácticas profesionales para carreras universitarias relacionadas a la salud. Este año las unidades académicas comenzaron con dichas experiencias que los estudiantes deben acreditar para poder recibirse como kinesiólogo, médico, bioquímico o enfermero, por citar algunas de las que se dictan en la provincia de Misiones.



Tal es así que desde febrero y marzo de este año los estudiantes acompañados de un profesor que los asesora arrancaron las prácticas que en muchos casos se desarrollan en hospitales o clínicas privadas, con alta circulación de personas y donde podrían estar en contacto directo con un paciente con Covid-19 o tener ellos el virus sin saberlo. Pese a que los grupos son reducidos, son monitoreados y deben cumplir estrictos protocolos, el riesgo está.



En ese sentido, varios rectores del país pidieron que se contemple a los estudiantes que están en proceso de prácticas profesionales en los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el coronavirus.



Por Misiones, Ricardo Biazzi, rector de la Universidad Gastón Dachary, señaló a El Territorio que “planteamos nuestra inquietud a nivel nacional en el sentido de un aspecto ausente en el plan de vacunación Covid-19 para todo el sistema universitario del país. Hicimos referencia y lo reiteramos a la no previsión de la vacunación de los estudiantes de nuestras universidades y muy especialmente a los que deben realizar sus prácticas profesionales en centros de salud bajo condiciones derivadas de la pandemia”.



Para Biazzi “el programa de vacunación debe incluir a docentes, no docentes, pero también a los estudiantes de carreras de la salud y afines que intervengan en prácticas profesionales supervisadas, incluidas en los planes de estudio como exigencia indispensable para avanzar en sus carreras y obtener el título profesional correspondiente”.



Donde sí avanzó con más rapidez la campaña de inmunización es en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).



Según explicó Carmen Liliana Riveros, secretaria de Infraestructura y Recursos Humanos de la Unam, en una primera etapa de vacunación que la universidad coordinó con el Ministerio de Salud Pública “realizado en las tres regionales (Posadas, Oberá y Eldorado) se vacunaron 550 agentes entre docentes y no docentes”. En tanto que está “previsto tener otras etapas de vacunación en coordinación con el ministerio”.



Presencialidad

Por su lado, Alejandra Camors, secretaria Académica de la Unam, sostuvo en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 que aún no se piensa en un modelo presencialidad como sucede en las escuelas primarias y secundarias porque son espacios totalmente diferentes.



“Son contextos mucho más pequeños porque la escuela, por más alumnos que tenga, no llega al volumen de estudiantes que tiene una facultad, lo que complejiza bastante pensar en un modelo de burbuja para el desarrollo de una clase, estamos hablando de miles de estudiantes”, indicó.



Incluso ejemplificó que “los edificios de las unidades académicas estaban quedando pequeños para albergar a cada vez más estudiantes que eligen quedarse en Misiones y estudiar acá. Así que el escenario en este sentido es muy complejo. Hoy nuestra preocupación está puesta en todos los que son partícipes de ese sistema, los docentes, los no docentes pero principalmente los estudiantes que son el grupo por el cual somos lo que somos”.



Sobre el proceso de vacunación dijo que se está realizando “paulatinamente por un trabajo que la rectora hizo en conjunto con el gobierno de la provincia y esa posibilidad de tener algún grado de inmunización en el plantel docente se está dando. Nosotros tenemos un porcentaje bastante importante de profesores que son de riesgo o que tienen comorbilidades y eso genera un plus en este marco de complejidad”.



Récord

Destacó que este año hubo récord de inscriptos en la Unam con cerca de diez mil estudiantes y que hay que pensar en esos jóvenes. La Facultad de Ciencias Exactas y Económicas se destacan como las más requeridas, aunque todas tuvieron mucha demanda. “Tenemos diferentes situaciones, en principio los del primer año que ingresaron este año, que tampoco sabemos en qué condiciones genuinas cursaron el último año de la escuela secundaria, eso ya nos plantea un escenario muy diferente al del año pasado; por otro lado tenemos la ventaja que tenemos un grupo de jóvenes que ya tuvo la experiencia de trabajar con ese modelo de virtualidad y entraron a la universidad sabiendo que esto iba a continuar así aunque con la esperanza de que en algún momento podamos pensar en la presencialidad”, precisó.



En tanto, quienes cursan el segundo año de vida universitaria “entraron con la expectativa de la presencialidad pero intempestivamente tuvieron que hacer un proceso virtual. Eso los coloca en una vulnerabilidad porque van avanzando en la carrera sin tener las posibilidades de poder hacer las actividades prácticas en los laboratorios o talleres”.



Hoy los únicos que están realizando prácticas profesionales “son los estudiantes del último año porque necesitan eso para poder egresar, tienen prioridad para no demorar el final de la carrera. Por lo pronto esto está estandarizado para todo el año”.