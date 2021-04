“Maru Botana me hizo bullying”

sábado 17 de abril de 2021 | 6:00hs.

Yanina Latorre no suele ponerse filtros, sin embargo siempre tiene guardada una sorpresa.



En este caso, se sinceró sobre una vieja enemistad con Maru Botana. Una bronca que viene desde los años que eran compañeras de estudio en la universidad.



Yanina dio su versión luego de que la famosa pastelera afirmó desconocer el trasfondo del enojo: “Me hizo bullying”, sostuvo Latorre, “hace 30 años, ante todo el grupo de amigos, me agrede porque yo era flaca. ‘Chicas, esta se hace la que come y lo único que hace es vomitar para sacar novios’”, recordó Latorre que le dijo Maru. “Me dejó de hablar porque era flaca, y me dejó sin amigas”.