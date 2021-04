Érica Rivas: “Francella me dijo feminazi”

sábado 17 de abril de 2021 | 6:00hs.

Mucho se dijo de la abrupta salida de Érica Rivas del elenco de la versión teatral de ‘Casados con Hijos’, que finalmente no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia por el coronavirus. Un año después de su comentada desvinculación, la actriz apuntó fuerte contra Guillermo Francella, protagonista de la comedia y quien iba a dirigir la obra teatral.



En una charla con Página 12, la premiada actriz relató: “Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron”. Rivas acusó a Francella de decirle “feminazi”: “Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada”.



Rivas pedía revisar el guión, para no repetir el contenido machista de la serie televisiva.