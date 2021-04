Los Fundamentalistas y un show solidario por streaming

sábado 17 de abril de 2021 | 6:00hs.

Hoy a las 21 estará disponible en streaming el concierto de la banda del Indio Solari, ‘Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado’.



El show que se estrenará para todo el mundo esta noche, quedará disponible on demand por doce horas más, y todo lo recaudado será donado a entidades solidarias.



La presentación será grabada esta misma jornada en la ciudad de Epecuén, en la provincia de Buenos Aires, para ser proyectado en diferido y sin público.



“El recital será grabado para pasar en diferido durante las doce horas posteriores a la presentación”, detalló la banda y por ello, mediante un comunicado se pidió a los fanáticos que no vayan al lugar. Se remarcó que “el concierto no sera en vivo”.



“Provocar un evento que podría convertirse en masivo, va en contra de la idea misma de esta convocatoria”, aseguró la banda, en el comunicado donde pidió a sus seguidores que no asistan con la intención de evitar aglomeración de personas en medio de la segunda ola de coronavirus.



‘Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado’ grabarán su presentación desde Epecuén, ciudad perteneciente al departamento de Adolfo Alsina en Buenos Aires.



Se trata de una ciudad turística abandonada que atrae mucho a los artistas por sus postales única de naturaleza y ruinas edilicias.



En el mismo parte de prensa, la agrupación detalló que “el recital podrá verse desde el exterior y también en diferido, durante las doce horas posteriores al mismo”.



Si bien no trascendió la hora exacta en que rodarán el show para ser registrado, se estima que estarán tocando desde la mañana, con prueba de sonido incluida.



El grupo, integrado por Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, en guitarras y voces; Pablo Sbaraglia, en teclados, guitarra y voz; Fernando Nalé, en bajo y voz; Deborah Dixon y Luciana Palacios, en coros; Sergio Colombo, en saxo y voz; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; y Ramiro López Naguil, en batería, pidió a sus simpatizantes, “disfrutar del show en sus casas y continuar con los cuidados sanitarios frente al recrudecimiento de los casos de coronavirus”.



“Las cosas no están fáciles. Cómo siempre, cuidémonos entre todos”, pidieron desde un hilo de Twitter, que fue compartido también desde la cuenta oficial del Indio Solari.



‘A los pájaros’ es el título del nuevo espectáculo que podrá verse desde las 21 por la plataforma Ticketek Live y que sucederá a ‘Desde los satélites’, el concierto presentado en septiembre pasado desde el estadio Malvinas Argentinas, en donde se grabó un disco en vivo de próxima edición.



Se trata del segundo recital que la banda hace bajo el formato streaming desde que comenzó la pandemia.



El concierto de septiembre pasado, que quedará plasmado en un próximo disco contó con el Indio Solari como invitado, con intervenciones virtuales desde una pantallas .



En ese encuentro la banda celbró los 15 años desde su formación, y estrenó el documental ‘Con los puños en alto’, en donde testimonian las vivencias junto a este particular artista.