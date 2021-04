Natalia Borges, separada de Lavezzi: “Es una situación delicada”

sábado 17 de abril de 2021 | 6:00hs.

A poco más de un año de haber oficializado su relación con románticas fotos en las paradisíacas playas de Saint Barth, en el Caribe, Natalia Borges (33) y el Pocho Lavezzi (35) habrían puesto fin a su relación.



Si bien en septiembre del año pasado también se había hablado de una crisis, siguieron juntos. Hasta que en las últimas horas surgió una polémica en la que los protagonistas no logran ponerse de acuerdo: la modelo brasileña asegura que están separados, mientras que el ex futbolista sostiene que siguen juntos y que la ama.



En el medio, la modelo hizo unas publicaciones en las que habló de violencia de género, aunque sin dar nombres.



Del romance a la crisis

En marzo 2020, aparecieron las primeras imágenes de la pareja en la isla del Caribe a la que viajaron para disfrutar de un fin de semana y en donde quedaron varados para cumplir con la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, hoy sus realidades son diferentes y están separados, al menos, físicamente: ella está en Nueva York y él, en París.



Y fue la periodista Pía Shaw la primera en alertar sobre la separación de la pareja.



Ayer, en el programa Los ángeles de la mañana, donde es panelista, Pía contó que habló con la modelo brasileña en las últimas horas luego de que posteara una serie de Historias de Instagram sobre violencia de género.



La periodista, además, notó que Natalia dejó de seguir a Lavezzi y a su familia. “No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegurate que esta persona sea admirable”, indica la foto que compartió Borges en sus redes sociales. Al ver la publicación de la modelo brasileña sobre violencia de género en su cuenta de Instagram, la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito -quien ayer fue reemplazado por el Pollo Álvarez por haber sido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus- precisó que se comunicó con Natalia Borges y leyó el ida y vuelta de los mensajes que intercambió:



¿Te separaste del Pocho Lavezzi?

Es verdad. Yo rompí.



Puedo consultarte por los mensajes que pusiste en tus redes sociales? ¿Tiene que ver con esta relación, alguna situación en particular o algo que le pasó a una amiga?

Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada, contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado lo mismo por lo que pasé yo. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho. Yo no soy así.



¿Pero confirmás con la Historia (de Instagram) que estás hablando de él (Lavezzi)? ¿Hace cuánto te separaste? ¿Qué pasó?

Pía, gracias por contactarme, pero ahora, como dije, no quiero hablar de esto. Estoy mal. Gracias por respetar eso.



Gracias a vos por responder. Seguramente vamos a estar hablando del tema (en el programa).

Sé que hablarán. Ese es tu trabajo. Solo pido respeto. Es un tema delicado. Cuando me sienta lista voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres. Te llamaré cuando me sienta mejor para hablar con vos. Gracias por todo.



Además, de aportar la conversación por chat, la periodista detalló que minutos antes de salir con el programa de ayer, le escribió nuevamente a Borges para preguntarle cómo estaba y su respuesta fue: “Sigo muy mal”.



Sin embargo, Yanina Latorre, panelista del mismo ciclo, indicó que se comunicó con el Pocho Lavezzi para obtener su versión y advirtió: “Es una situación totalmente bipolar la que voy a contar”. Y leyó el mensaje que le envió el ex futbolista desde París.



“La verdad que yo no tengo ningún problema con Natalia. Jamás hablaría mal de ella ni creo que ella mal de mí. En el caso de que ella hable mal de mí yo jamás contestaría. No tengo idea de lo que están hablando. No sé qué es lo que salió”, dijo Lavezzi ante la consulta de la esposa de Diego Latorre. Y aseguró: “No nos separamos. Es más, la amo”.



La polémica con Borges se suma a la compleja relación que tiene Lavezzi con otra ex pareja, Yanina Escrepante.



Escrepante y el ex futbolista, que representó a la Argentina en el seleccionado, fueron pareja durante ocho años y se separaron en 2019.



Luego de esa separación, la modelo pidió una compensación económica por haber dejado de lado su carrera durante los años de convivencia, sin embargo, libran una batalla legal porque él quiere desalojarla de un departamento en Buenos Aires.



Escrepante había dicho sobre Lavezzi, cuando conoció la demanda de desalojo: “Si yo abro la boca este chico se tiene que ir del planeta. Es un infeliz”.