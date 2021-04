Espera con un mix

sábado 17 de abril de 2021 | 6:05hs.

Boca intentará reponerse del traspié que sufrió la semana pasada en Santa Fe, cuando reciba a Atlético Tucumán en un partido válido por la fecha 10 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, en el que presentará un equipo con al menos cinco variantes, en buena parte debido a que reservará jugadores para el debut en la Copa Libertadores.



El encuentro entre xeneizes y tucumanos se jugará a partir de las 18 en la Bombonera, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por Fox Sports Premium.



Boca tiene 13 puntos en su grupo, que lidera Vélez, y viene de caer ante Unión (1-0) en Santa Fe, mientras que el Decano, con 12 unidades, superó en Tucumán al equipo de Liniers por 2-0 el lunes pasado.



En Boca, el entrenador Miguel Ángel Russo hará una variante obligada que será la salida del colombiano Jorman Campuzano, quien acumuló en Santa Fe su quinta tarjeta amarilla y deberá purgar un partido de suspensión, mientras que moverá otras piezas un poco por bajo rendimiento y otro porque el miércoles visitará a The Strongest, de Bolivia, en la altura de La Paz, por la primera fecha del grupo C de la Libertadores.



Los que saldrán del equipo serán Esteban Andrada, Marcos Rojo, el peruano Carlos Zambrano y el colombiano Edwin Cardona, mientras que ingresarán Agustín Rossi, Lisandro López, Alan Varela, Cristian Medina y Mauro Zárate.



En tanto, se especuló durante toda la semana con la salida del colombiano Frank Fabra, quien además de estar en bajo nivel, debe cumplir tres fechas de suspensión en la Copa tras haber sido expulsado en la derrota ante Santos en las semifinales, y la intención es darle rodaje a su reemplazante natural, Emmanuel Mas, para que adquiera ritmo ante los tucumanos y pueda desenvolverse mejor ante The Strongest, aunque esto no está definido.



En el caso del arquero, la intención de Russo es que Andrada ataje en la Libertadores y Rossi en la Copa de Liga, mientras que el regreso de Lisandro López se debe a que el peruano Zambrano fue aislado por contacto estrecho con un positivo de coronavirus.



En cuanto a Cardona, será titular en la Libertadores y por esa razón su lugar ante los tucumanos lo ocupará Mauro Zárate, de muy buenas actuaciones en los partidos ante Independiente y Defensa y Justicia, mientras que frente a Unión ingresó los últimos 15 minutos.



Boca necesita quedarse con los tres puntos para no alejarse de la zona de clasificación a la siguiente instancia del certamen.



En cuanto a Atlético Tucumán, el entrenador del equipo, Omar De Felippe, recuperará a dos jugadores titulares que no estuvieron frente a Vélez: Guillermo Acosta y Ramiro Carrera.



Con más acción

Además del partido de Boca y Atlético Tucumán, habrá otros tres encuentros durante el día.



Lanús, uno de los animadores de la zona B, será visitante ante Sarmiento de Junín, uno de los peores del torneo, en la continuidad de la décima fecha del campeonato.



El encuentro se jugará en el estadio Eva Perón de Junín, desde las 13.30, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de Fox Sports Premium.



Lanús tiene 16 puntos y es escolta de Vélez en su grupo junto a Talleres, por lo que una victoria lo dejaría a un paso de la clasificación a los cuartos de final.



San Lorenzo, que acumula tres victorias seguidas y una convincente actuación ante Santos de Brasil por la Copa Libertadores pese a quedar eliminado, será local ante Argentinos, que no pierde hace tres fechas.



El encuentro, por la zona A, se desarrollará en el estadio Pedro Bidegain desde las 15.45, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports.



Por último, Newell’s, que en su pasada presentación volvió a ganar luego de 10 partidos, recibirá a Patronato, que acumula dos éxitos consecutivos, en un encuentro válido por la zona B, en el cierre de la jornada.



El partido se jugará a partir de las 20.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s, ubicado en el Parque de la Independencia de Rosario, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.