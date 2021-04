Reportan otros 29.472 casos positivos en el país, récord de contagios para un día

viernes 16 de abril de 2021 | 18:39hs.

Argentina superó un nuevo récord de casos de coronavirus para un día. Así lo notificó el Ministerio de Salud de la Nación en su habitual parte, que informó otros 29.472 contagios. Además, se registraron 160 muertes, que ya superaron las 59 mil desde el inicio de la pandemia.

Con estas cifras, suman 2.658.628 positivos en el país, de los cuales 2.324.107 son pacientes recuperados y 275.437 son casos confirmados activos.

En las últimas horas fueron hechos 120.904 testeos, con una positividad del 24,3%. Desde el inicio del brote se realizaron 10.024.309 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La provincia de Buenos Aires registró más de la mitad de los positivos del día, al informar 15.166. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires reportó una cifra inédita hasta ahora, con 3.313 contagios. También hubo cifras elevadas en Córdoba (2.332), Santa Fe (1.954) y Mendoza (1.150).

De las 275.437 personas que se encuentran cursando la enfermedad, 3.971 permanecen internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

El nivel de ocupación de camas de ese sector es de 73,8% en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 64,3% en el resto del país.

Foco infeccioso

Por su parte, el presidente Alberto Fernández ratificó la necesidad del cumplimiento estricto del decreto de necesidad y urgencia que entró en vigencia hoy con nuevas medidas restrictivas para frenar la ola de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al considerar que esa región representa actualmente el "foco infeccioso" del país.

Luego de un encuentro que se extendió por más de una hora en la residencia de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández dijo en conferencia de prensa que "su idea es reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas".

"Tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA, porque es hoy el foco infeccioso más grave que tiene Argentina y el comienzo de clases coincide con el aumento de casos en la región, por eso las medidas que tomamos", explicó.

El mandatario indicó que lo que propone el Gobierno es "15 días de shocks y parar la circulación y el relajamiento social". "Las leyes se hacen para ser cumplidas y a los que no les gustan las medidas, que recurran a la Justicia; a mí la rebelión, no. En un Estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente", subrayó.

