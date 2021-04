Poceada Misionera: es una jubilada la ganadora de los casi 13 millones

viernes 16 de abril de 2021 | 12:01hs.

La ganadora de los casi 13 millones de la Poceada Misionera es una jubilada que la prioridad es La comprar una casa para su madre.

Hizo su jugada en la Agencia N° 220 de la capital misionera y se hizo acreedora de 12.803.424 pesos en el Sorteo N° 1824 (matutino) del miércoles 14 de abril.

Comenzó a jugar a la Poceada hace unos seis u ocho meses, cuando se había acumulado un pozo grande. Fue por sugerencia de una amiga que, enterada de su preocupación, le dijo “¿por qué no jugas a la Poceada? Y ahí empecé, pero me frustraba porque había días en los que no salía ninguno de los números que yo seguía. De todos modos, siempre continuaba con los mismos, y lo hacía una vez al día”.

Añadió que los números de la boleta “tienen un sentido porque tienen que ver con la fecha de mi nacimiento, el año, y los de mi madre. Creo que solo cambié dos veces, una de ellas fue cuando mamá cumplió años”.

Mientras jugaba, “estaba muy enfocada en lo que yo quería. Tengo que hacer una casa para mi madre porque la suya está muy deteriorada. Hace un tiempo que había contratado a una empresa para que la edifique, pero nos fue mal, no era lo que esperábamos. Y no quería seguir con las obras porque es muy estresante, prefería comprar una propiedad, y se ve que lo pedí con tantas fuerzas, que estoy por cumplir el sueño”, manifestó emocionada. Incluso, antes de cobrar el premio, ya estaba haciendo averiguaciones para concretar el negocio inmobiliario.

Y lo curioso es que la mujer nunca revisa sus jugadas, “hay veces que tengo tres o cuatro boletas acumuladas. Y en esta ocasión, me puse a revisar a la noche, y marqué todos los números. Ayer por la mañana pasé por la 220 y vi un cartel que decía `el primer premio fue vendido en esta agencia”.

Sostuvo que “nunca tuve dudas respecto al pago de premios. Si voy a apostar es porque quiero ganar, si tuviera dudas no lo haría. A los seguidores de la Poceada les digo que perseveren, que jueguen, que no se frustren cuando no sale, porque la recompensa viene después. Lo digo porque nunca jugaba, pero hace un tiempo saqué unos pesos en una boletita, que fue un incentivo para que siguiera”.

El pozo estimado para el sorteo matutino de este viernes 16, es de 3.170.000 pesos.