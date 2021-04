Candelaria: rescatan a un perro abandonado en pésimo estado de salud y advierten que la problemática va en aumento

viernes 16 de abril de 2021 | 11:38hs.

Un perrito en muy malas condiciones de salud fue visto por varias personas de la localidad de Candelaria quienes comenzaron a compartir en las redes sociales la condición del animal, es así la Policía de Comisaría de Candelaria , Profundidad y Comando salieron a recorrer las calles en su búsqueda.

El can fue encontrado en avenida Belgrano y Almirante Brown sobre la vereda, adentro de una caja, siendo rescatado y trasladado a la comisaría donde se le brindó asistencia alimentaria y debido a que necesitaba tratamiento veterinario por el grave deterioro de su salud es que los uniformados recurrieron a una de las integrantes de protección animal de la localidad quien lo asistió y junto a otra de las rescatistas de la Organización "Ayudemos Candelaria" lo llevaron a una veterinaria donde permanece internado.

El perro es tamaño mediano, pelaje negro y tiene signos graves del padecimiento a causa del abandono sufrido por quienes sin piedad lo dejaron en la calle, dijeron desde la Organización.

La situación despertó indignación en la comunidad y la plasmaron en las redes sociales ya que no es el único animal abandonado en la zona, sino que exite un importante número de ellos permanecen sobre la autovía, o en cualquier lugar y muchos mueren atropellados.

Natalia, integrante de la organización, dijo: "Hay personas que adoptan cachorritos para juguete de los niños, crecen y no los atienden, ni de comer le dan. Pena total. Además no los cuidan, en mí barrio una perrita en celo tamaño pequeña, con 10 perros de gran porte siguiéndola, no quiero imaginar lo que va a sufrir para parir a los cachorros y lo que es peor, otra tanda de perritos que no sé qué final tendrán", indicó la mujer.

Por su parte, Yesica Mariel indicó: "Acá no contamos con ningún centro de atención que brinde castración y vacunación o se hagan cargo de dar tránsito a animales abandonados. Estoy segura de que habrían muchos voluntarios si se implementa esto en nuestra ciudad. Creo que es tiempo que nuestros representantes tomen carta en el asunto ante un tema que es urgente, mucha gente irresponsable dejan a la deriva a las mascotas y son otros los que se tienen que hacerse cargo. Una lástima ver sufrir a tantos animales así, y la problemática es por todos lados"

Opiniones similares se multiplican en distintas redes sociales y la mayoría hacen hincapié en que se cree en Candelaria un Centro de Castración Gratuita como hay en otras localidades y dé atención a los animales porque día a día se ve el incremento de perros por las calles y ruta.