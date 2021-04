La Universidad mantiene las clases virtuales buscando un mayor apoyo a estudiantes

viernes 16 de abril de 2021 | 10:08hs.

La pandemia del coronavirus y la consecuente suspensión presencial de las clases que se mantiene en el ámbito universitario genera desafíos y complicaciones que tanto docentes como estudiantes están tratando de atravesar.

Pese a que los niveles iniciales, primarios y secundarios han retomado la presencialidad, esta situación no sucede en la universidad lo que causa preocupación para ver de qué manera se da la continuidad pedagógica.

Alejandra Camors, secretaria académica de la Universidad Nacional de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó: “En el resto del sistema estamos teniendo las pruebas de lo que sucede, en contextos muchos más pequeños porque no llegan al volumen que tiene una facultad que lleva imposible a pensar en una burbuja porque estamos hablando de miles de alumnos”.

“El escenario es muy complejo, nuestra preocupación es para todos pero principalmente en los estudiantes que aún no fueron vacunados, los docentes estamos siendo inmunizados paulatinamente y la realidad es que esa posibilidad se está dando pero no de manera total, tenemos un gran porcentaje de docentes que tienen comorbilidades y eso agrega un plus en este marco de complejidad”, agregó.

Además explicó que en este momento se dan tres situaciones en el ámbito de la universidad que mantiene expectantes a los docentes, “en principio tenemos estudiantes de primer año que son alrededor de 10 mil que es un récord para la universidad que tampoco sabemos en qué condiciones genuinas han cursado su último año de secundaria; por otro lado, tenemos un grupo de jóvenes que han podido tener la experiencia de trabajar con este modelo de virtualidad, ingresaron a la universidad sabiendo que este modelo iba a continuar pero con la esperanza de que en algún momento se pueda pensar en la presencialidad, tenemos los pro y los contra con este grupo que se está trabajando; finalmente tenemos a los de segundo año que entraron con la expectativa de la presencialidad y tuvieron que hacer un proceso virtual de principio a fin de año, tenemos ese escenario con estos estudiantes y eso también nos coloca en un nivel de vulnerabilidad porque avanzan en las carreras sin poder realizar las actividades prácticas”.

Camors destacó que se está trabajando con las actividades prácticas en estudiantes de últimos años que están próximos a recibirse, “lo que estamos tratando de ajustar son las nóminas de los estudiantes de los últimos años de las carreras que tengan que cursar la parte práctica que son los mismos de todo el año y son enviadas al Ministerio de Educación porque esto está en constante monitoreo”.

“El escenario en esta primera parte del año por la situación epidemiológica es estar atento a las posibilidades de que en un momento al otro todo cambie y se ha tomado la decisión de seguir con la modalidad virtual y ver de qué manera podemos colaborar con los estudiantes tanto en la conectividad como en el apoyo académico, ir promoviendo la continuidad de los estudios a pesar de las circunstancias que nos toca vivir”, concluyó.