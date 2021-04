Moradores de Tobuna intensifican protesta y bajo lluvia piden la pavimentación de acceso en ambos sentidos

viernes 16 de abril de 2021 | 9:00hs.

Vecinos de Tobuna, bajo lluvia, dieron inicio a la segunda jornada de protesta, solicitando a Vialidad Nacional, la pavimentación y obras complementarias de las 3300 metros que contempla el acceso en ambos sentidos. la interrupción en el tránsito se origina sobre ruta nacional 14 a la altura del acceso sentido Tobuna-Bernardo de Irigoyen. El tránsito es liberado cada tres horas.

Se trata de vecinos que residen en Tobuna, un Paraje ubicada a 33 kilómetros de la zona urbana de San Pedro y desde que se finalizó el asfaltado de la arteria nacional, por una nueva traza, ya que anteriormente la ruta atravesaba el poblado, aguardan la pavimentación del camino terrado que permite acceder al lugar. Días atrás realizaron una reunión con autoridades de Vialidad Nacional, dando un plazo de 15 días, cumplido el tiempo, y sin respuestas esperadas los moradores llevan adelante la protesta.

En un primer momento, la obra contemplaba el acceso de un solo sentido, lo que no es aceptado por los moradores, y piden se asfalte y mejore la mencionada comunicación terrestre en ambos sentidos, hasta no tengan una notificación de forma oficial, no levantarán el corte.

Por parte de Vialidad Nacional, Rodolfo Andrujovich, en diálogo con El Territorio, explicó la voluntad por parte del ente nacional en resolver el conflicto "Por el momento nosotros tenemos todo encaminado para realizar el acceso sentido Tobuna-San Pedro, y consideramos que es una obra que viene a resolver la cuestión social social de estas familias, es una obra de 90 millones de pesos que está autorizada y en eso seguiremos trabajando"

Lo expresado por el funcionario fue transmitido a los vecinos en la última reunión y mediante nota, donde figura la aprobación de la mencionada obra.

En cuanto al acceso sentido Tobuna-Bernardo de Irigoyen, el proyecto de obra podría ser gestionada a partir del año próximo. En lo que respecta el inicio del tramo aprobado, esta previsto comenzar la obra aún este año.