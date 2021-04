Misiones no realizará cambios porque así lo permite la situación sanitaria

viernes 16 de abril de 2021 | 5:30hs.

Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de establecer nuevas restricciones desde hoy, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), se conoció que Misiones continuará sin variantes y atacando de manera focalizada para contener el crecimiento de los contagios de coronavirus. De esta manera no habrá ni cierre ni apertura de nuevas actividades en la tierra colorada. Ayer además se conoció el semáforo sanitario, en el que únicamente Misiones figura en verde, es decir, con riesgo epidemiológico bajo.

Con estos datos, según fuentes consultadas por El Territorio, se continuará como hasta ahora, pero avanzando en un monitoreo estricto de la epidemiologia, esto significa continuar testeando y vacunando. De hecho, como adelantó ayer este matutino, se mantiene sin cambio la actividad escolar en la tierra colorada. Al respecto, el propio ministro de Educación, Miguel Sedoff, sostuvo que todo seguirá igual “si no cambia el escenario epidemiológico”. Este funcionario había indicado que el plantel docente superó el 60% de inoculaciones, según se destacó desde Salud Pública de la provincia.

También de esta manera, Misiones por ahora conservará sin modificaciones las actividades comerciales, turísticas y de esparcimiento, entre otros.

“La idea es no abrir nada nuevo, pero tampoco cerrar nada que no esté complicado”, fue la manera en que el diputado nacional Ricardo Wellbach resumió a El Territorio cómo seguirá actuando la provincia en medio de la pandemia.

El legislador del Frente Renovador, diferenció la situación compleja que se vive en zonas como el Amba, razón por la cual se dispusieron medidas más estrictas. No obstante, recomendó a toda la población a cuidar esa situación sanitaria, para mantener sin modificaciones lo que viene Misiones desarrollando como la actividad escolar, económica y la atención sanitaria.

En forma previa este legislador, en una nota concedida a Canal 12, recordó que al principio de la pandemia “tomamos medidas en tiempo y forma y trataremos de seguir con esta normalidad en el que estamos los misioneros y nos permite seguir trabajando y cuidando la economía, la salud y viviendo la institucionalidad como venimos haciendo desde hace tiempo”, en relación a las elecciones del 6 de junio en Misiones.

El mapa epidemiológico

En el mapa epidemiológico del país, realizado en base a datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, Misiones figura en verde, es decir, con riesgo epidemiológico bajo. Representa además la única provincia en tales condiciones. En situación un poco menos comprometida, con luz amarilla, se encuentran cuatro provincias y el resto, es decir la mayoría, en una zona de alto riesgo sanitario; es decir, el 80% de las provincias está en rojo, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde Nación, según recordó Salud Pública de Misiones, utilizan dos variables para determinar los riesgos que presenta un determinado punto geográfico: la variación de casos entre las últimas dos quincenas y la tasa de infectados de los últimos 15 días por cada 100 mil habitantes.

La decisión de comprar la vacuna y el largo camino por recorrer

Misiones tomó la decisión política de comprar vacunas con recursos propios. Es la postura adoptada por el Frente Renovador que gobierna la provincia, según pudo saber este matutino. La idea era hacerlo el año pasado, como se dijo ayer, pero se frenó al ser capitalizada la adquisición por parte de la Nación, como lo está haciendo en este momento.

Quienes manejan tal iniciativa en la provincia, saben que representa un penoso trayecto a recorrer. Aun así y conociendo incluso los obstáculos que muchos países tuvieron y tienen para acceder a la vacuna contra el covid-19 -y la Argentina no es la excepción-, Misiones se mostró dispuesta a salir en búsqueda de la vacuna. Más aun al reabrirse la posibilidad de adquisición de parte de las provincias es que Misiones busca comprar 500 mil dosis de anticovid. Es la cantidad estimada, pero siempre dependerá -como le ocurre a la Nación- de la capacidad de producción y decisión de ventas de los laboratorios.

Además, la provincia deberá sortear varias etapas formales. En primer lugar -como se indicó en la víspera-, conseguir autorización del Ministerio de Salud Pública.

En rigor, ante los primeros obstáculos, varias provincias, entre ellas integrantes del Norte Grande desistieron de avanzar en ese sentido, al ser notificadas por parte de algunos laboratorios que ya tenían las dosis comprometidas para este año ante los estados nacionales. Esa notificación fue realizada desde AstraZeneca y Johnson & Johnson y, por tal razón, algunos gobernadores, prefirieron que esa gestión siga en manos de la Casa Rosada.

Pero desde la administración provincial, se mira a China y Rusia como eventuales proveedores.

De allí que se conoció que desde Misiones están dispuestos a transitar el largo camino de la búsqueda y, de esta manera, intentar acceder a un lote suficiente que permita llegar con la vacunación a toda la población.