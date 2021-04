Encaminarse

viernes 16 de abril de 2021 | 6:01hs.

River, segundo en la zona A a cinco unidades del líder Colón, buscará consolidarse entre los equipos que clasificará a los cuartos de final cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene a su DT Gustavo Coleoni y cuatro jugadores con coronavirus, en uno de los partidos que se jugarán por la fecha 10° de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el nuevo estadio Madre de Ciudades, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.

River suma cinco fechas sin derrotas y en su última presentación venció a Colón, por 3-2, dejándolo sin invicto en el torneo, en un partido jugado en el estadio Monumental de Núñez que le permitió estirar una serie positiva que lo ubicó en el segundo puesto con claras chances de clasificar y en un momento muy importante, ya que está por comenzar su participación en la Copa Libertadores.

Para jugar en Santiago, Gallardo no podrá repetir la formación que le ganó a Colón: el uruguayo Nicolás De La Cruz no se recuperó de un golpe en la rodilla derecha y no viajará. En su lugar jugará el colombiano Jorge Carrascal.

Central Córdoba también necesita los puntos porque está sexto pero a sólo dos unidades de River, en una zona en la cual entre el segundo y el décimo hay apenas cuatro unidades de diferencia.

El equipo santiagueño fue golpeado en la últimas horas con el covid positivo de Coleoni, el arquero Andrés Mehring, el defensor uruguayo Federico Andueza, el mediocampista Juan Galeano (quien generalmente es suplente) y un habitual recambio como el delantero Carlos Lattanzio.

Por Mehring ingresará en el arco Alejandro Sánchez y por el oriental Andueza lo hará el misionero Alejandro Maciel, manteniendo la línea de cinco defensores que está utilizando Coleoni durante cada presentación del equipo.

El Ferroviario inició la Copa de Liga con una muy buena campaña al alcanzar 11 unidades de las primeras 15, pero apenas consiguió tres puntos de los últimos 12, una magra suma que lo alejó de la zona de clasificación.

El líder recibe a Huracán

Vélez, el líder de la zona B, recibirá a Huracán, antes del debut del próximo martes en la Copa Libertadores contra Flamengo.

El partido correspondiente a la 10° fecha se jugará desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani de Liniers, con arbitraje de Ariel Penel y con transmisión de Espn y la TV Pública.

Vélez lidera la zona B de la Copa de la Liga con 19 puntos y necesita volver a la victoria antes de iniciar su participación en la Libertadores.

El equipo de Mauricio Pellegrino fue eliminado de la Copa Argentina por Talleres y el lunes pasado cayó en su visita a Atlético Tucumán por 2-0.

Huracán, que nuevamente no tendrá a su entrenador Frank Darío Kudelka en el banco de suplentes por coronavirus, está en alza y con 12 puntos se ilusiona con meterse en la zona de clasificación.

El Globo derrotó el lunes a Sarmiento (3-0) en el Palacio y ya suma siete partidos sin perder, pero el Covid-19 volvió a ser protagonista durante la semana.

Luego del positivo de Kudelka se sumaron Mariano Echeverría, uno de los ayudantes, los dos preparados físicos, el delantero Nicolás Silva y el defensor colombiano José Moya. Además, se contagiaron dos dirigentes y un utilero.

Martín Cicotello, quien seguirá al frente del equipo, debe decidir al reemplazante de Moya y maneja dos opciones: el ingreso de Renato Civelli o retrasar a Claudio Yacob a la defensa y que entre Santiago Hezze al mediocampo.

Por su parte, Talleres y Unión, ambos de buenas campañas, se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes y buscarán seguir sumando para mantenerse con chances clasificar en la zona B.

El encuentro se jugará a partir de las 15, será arbitrado por el mendocino Andrés Merlos, y televisado por TNT Sports.

El árbitro designado era el misionero Néstor Pitana, quien dio positivo de coronavirus y debió ser reemplazado por Merlos.

Además, Aldosivi recibirá a Rosario Central en Mar del Plata, por la zona A, en el que el equipo dirigido por Fernando Gago tratará de volver a sumar luego de dos derrotas al hilo.

El partido se disputará en el estadio José María Minella desde las 17, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la televisación de Fox Sports.