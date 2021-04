“Manuel evoluciona bien pero tiene miedo de quedarse solo”

viernes 16 de abril de 2021 | 6:06hs.

Mientras se aguarda por la audiencia de declaración indagatoria de Santiago Negrete (20) prevista para hoy, en el hospital, Manuel Sánchez (19) continúa recuperándose favorablemente de las lesiones sufridas durante el intento de asesinato que padeció el martes a la madrugada y ayer su familia se refirió públicamente al duro momento que atraviesan.

Hasta ayer, la familia Sánchez había optado por no brindar declaraciones públicas y sólo se limitó a informar diariamente el estado de salud del muchacho internado para llevar tranquilidad a sus amigos y allegados.

La preocupación primordial era -y sigue siendo- atender la evolución de Manuel, quien afortunadamente cada día parece sentirse mejor y ahora su madre, Mónica Pelinski, brindó algunas precisiones al respecto.

“Manuel está recuperándose y siguiendo el proceso normal de recuperación. Perdió mucha sangre, por lo tanto está muy débil. Tiene que comenzar a sentarse en la cama y se marea. Es un proceso esperable, dada la situación. Él está consciente pero mareado y muy cansado, obviamente”, expresó Pelinksi al comienzo de la entrevista radial con Radioactiva 100.7 ayer por la mañana.

Respecto a las intervenciones médicas que atraviesa el muchacho, la mujer indicó que en principio la bala calibre 22 que impactó en la zona maxilar derecha de Manuel continuará allí. “Es más conveniente dejarla que extraerla. Eso nos informaron los médicos. Obviamente que habrá con un control respecto a eso. Hoy tenía un fondo de ojo, le van haciendo estudios y las intervenciones necesarias”, detalló.

En cuanto a las lesiones sufridas, la madre de la víctima señaló que “las heridas cortantes fueron las más importantes, la del pulmón, por la que fue operado, y tres heridas en el cuello, alrededor de la aorta, que fueron las de riesgo. Después tiene heridas menores, alrededor del cuello, los brazos y las manos, porque él atajó el cuchillo. Son heridas que están evolucionando bien”.

Con la tranquilidad de saber que su hijo mejora día a día y con la prudencia que amerita el caso, Pelinski agregó: “Él nos manifestó lo que pasó y ya se lo expresó al juez. Lo que pasó está en sus declaraciones”.

En esa línea, señaló: “Nosotros todavía estamos procesando lo que ocurrió. No quiero arriesgar una reflexión porque es muy difícil. Sólo cuando uno está en una situación así se da cuenta lo difícil que es procesar y comprender. En este momento todas nuestras energías están puestas en estar con Manuel, en acompañarlo, en que no quede solo porque tiene temor de quedar solo. No tuvimos tiempo de ponernos a pensar en lo que pasó, es desconcertante, no hay explicación”.

Por último, reconoció que la familia del acusado, principalmente su padre, Fabián Negrete, los visitó y se puso a disposición de ellos, tal como el propio empresario contó a este diario en la edición de la víspera.

“Él se acercó el primer día que estuvimos en el hospital. Manifestaron su disposición en primer lugar, su angustia por la situación, su desconcierto, tal como nosotros estábamos desconcertados”.

A indagatoria

Mientras tanto, en el otro lado de la historia que sacudió a Posadas, Santiago Negrete continúa detenido y finalmente hoy será trasladado hasta el Juzgado de Instrucción Dos.

Una vez en la dependencia de calle Santa Fe, el muchacho deberá completar la audiencia de designación de abogado defensor y luego tendrá que comparecer en indagatoria ante Juan Manuel Monte, magistrado al frente de la causa.

En esa instancia, Negrete tendrá dos opciones: brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que su silencio le signifique presunción de culpabilidad.

Allí también será notificado del hecho por el que se lo mantiene privado de su libertad, como así también de todos los elementos que se registran en su contra. En virtud de eso, será imputado formalmente. Preliminarmente las actuaciones se instruyen como homicidio en grado de tentativa, pero será la Justicia la que determine con exactitud la acusación.

Después de ello, Negrete volverá a su lugar de detención y las autoridades seguirán con el proceso de la causa penal.

En ese sentido, fuentes consultadas indicaron que se avanzará lo más pronto en las próximas medidas. En lo inmediato, se avizora el inicio de la toma de las testimoniales a los testigos que ya declararon ante la Policía para que ratifiquen todos sus dichos ante la Justicia. También podrían citar a la novia de Sánchez con la intención de tener mayor información sobre los instantes previos al hecho.

Luego, las autoridades aguardarán los resultados de todas las pericias que oportunamente fueron encomendadas a realizar. Entre ellas aparecen los estudios toxicológicos a los involucrados, el análisis de sus teléfonos celulares y el cotejo de las huellas con sangre halladas en la escena del hecho con las zapatillas del acusado.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las fuentes de este diario, en contra del sospechoso hay una batería del elementos indiciarios que podrían transformarse en pruebas contundentes una vez que sean judicializados.

Es que, además de la denuncia y las declaraciones vertidas por la víctima desde el hospital, donde relató que fue baleado, apuñalado y golpeado en reiteradas ocasiones, en contra de Negrete también hay testigos que aseguran haber visto el momento exacto de la agresión y cámaras de seguridad que lo ubican en la escena.

“Cuando miro, estaba este chico Manu en la Maipú, que corría, y Negrete atrás de él, que le venía hincando. Le pegaba, le pateaba y le pisaba en el pecho cuando caía. La verdad fue horrible. Él corrió más de una cuadra y cayó en la vereda de mi vecina. Fue ahí donde este chico Santiago lo agarró y empezó a pegar la cabeza de Manu contra el piso. Con mucho odio le hacía todo. Le hincaba y le hincaba”, recordó una enfermera que reside en la zona donde ocurrió el hecho y auxilió a la víctima.

Por último, el acusado dio positivo en la prueba de guantelete de parafina y la Policía ya incautó el arma calibre 22 presuntamente utilizado y dos vainas servidas.