Cumpleaños de los municipios de Misiones

Todos cumplimos años, personas, instituciones, regalos, mascotas, ciudades…todos. En cada cultura de occidente, el aniversario del nacimiento guarda un lugar particular, independientemente de si se celebra o no; no siempre la fecha del agasajo coincide con la del “alumbramiento” y las razones son tantas como aconteceres de este tipo existen.

En el caso de los pueblos y/o ciudades la cosa no es muy diferente, no es regla común que la fecha en que cada población recuerda sus principios coincida con un instrumento legal que acredite el origen. Y Misiones no escapa a esta realidad, los setenta y siete municipios de nuestra provincia tienen sus cumpleaños, algunos lo celebran en coincidencia con el decreto o ley que los creó “oficialmente” –es decir, legitimó una existencia previa y comprobable-, otros lo fijaron en la fecha de llegada de los primeros pobladores, colonos o inmigrantes, también están los que unieron el acontecimiento al calendario católico y destacan al patrono o patrona de la ciudad, los menos conmemoran su pasado jesuítico y un par rescatan el acto de colocación de la “piedra fundacional”… en otras palabras, hay para todos los gustos.

Dicho así, parece un dato de color, sin embargo, esta variedad de acontecimientos considerados como efemérides suele generar confusiones cuando se organizan cronogramas de actividades protocolares, saludos institucionales, etcétera, etcétera, o sencillamente cuando a alguien se le ocurre saludar a un amigo o allegado radicado en otra ciudad.

A continuación se detallan las fechas aniversario de cada municipio misionero, según publicaciones de festejos, ceremonias religiosas y actos oficiales; en las consignadas para las ciudades de San Martín, Santa María, Santiago de Liniers, Dos Arroyos, General Alvear, Guaraní, Itacaruaré, Olegario V. Andrade y Puerto Leoni están las mayores dudas, y la excepción es Salto Encantado, próximo a celebrar su primer año institucional.

Cada dato está sujeto a corrección; para ello cuento con ustedes, así tendremos por fin un listado fidedigno, consensuado y confiable.

25 de Mayo – 23 de agosto de 1933

9 de Julio – 9 de julio de 1934

Alba Posse – 20 de marzo de 1935

Almafuerte – 12 de mayo de 1939

Apóstoles – 27 de agosto de 1897

Aristóbulo del Valle – 3 de octubre de 1961

Arroyo del Medio – 23 de octubre de 1943

Azara – 21 de julio de 1901

Bernardo de Irigoyen – 11 de Julio de 1921

Bonpland – 18 de junio de 1894

Caá Yarí – 25 de noviembre de 1938

Campo Grande – 29 de marzo de 1946

Campo Ramón – 30 de noviembre de 1945

Campo Viera – 20 de febrero de 1936

Candelaria – 2 de febrero de 1627

Capioví – 12 de octubre de 1920

Caraguatay – 21 de mayo de 1926

Cerro Azul – 14 de septiembre de 1933

Cerro Corá – 20 de febrero de 1894

Colonia Alberdi – 13 de noviembre de 1956

Colonia Aurora – 10 de abril de 1959

Colonia Delicia – 22 de julio de 1959

Colonia Polana – 14 de mayo de 1957

Colonia Victoria – 13 de junio de 1939

Colonia Wanda – 15 de agosto de 1936

Comandante Andresito – 11 de febrero de 1980

Concepción de la Sierra - 27 de septiembre de 1877

Corpus Christi – 27 de septiembre de 1877

Dos Arroyos – 15 de octubre de 1935

Dos de Mayo – 26 de agosto de 1940

El Alcázar – 20 de mayo de 1939

El Soberbio – 23 de mayo de 1946

Eldorado – 29 de septiembre de 1919

Fachinal – 20 de abril de 1925

Florentino Ameghino – 3 de mayo de 1956

Garuhapé – 4 de noviembre de 1946

Garupá – 12 de junio de 1942

General Alvear – 13 de junio de 1946

General Urquiza – 23 de agosto de 1954

Gobernador López – 30 de septiembre de 1938

Gobernador Roca – 22 de noviembre de 1933

Guaraní – 15 de octubre de 1957

Hipólito Yrigoyen – 6 de marzo de 1954

Itacaruaré – 15 de octubre de 1957

Jardín América – 7 de mayo de 1946

Leandro N. Alem – 26 de diciembre de 1926

Loreto – 16 de noviembre de 1939

Los Helechos – 15 de octubre de 1957

Mártires – 17 de noviembre de 1929

Mojón Grande – 25 de septiembre de 1945

Montecarlo – 4 de mayo de 1920

Oberá – 9 de julio de 1928

Olegario Víctor Andrade – 7 de diciembre de 1927

Panambí – 9 de diciembre de 1938

Posadas – 8 de noviembre de 1870

Profundidad – 6 de agosto de 1903

Puerto Esperanza – 25 de septiembre de 1926

Puerto Iguazú – 10 de septiembre 1910

Puerto Leoni – 14 de julio de 1927

Puerto Libertad – 14 de diciembre de 1925

Puerto Piray – 4 de octubre de 1874

Puerto Rico – 15 de noviembre 1919

Ruiz de Montoya – 11 de agosto de 1945

San Antonio – 14 de agosto de 1951

San Ignacio – 25 de septiembre de 1877

San Javier – 3 de diciembre de 1629

San José – 14 de agosto de 1892

San Martín – 25 de enero de 1942

San Pedro – 29 de junio de 1880

San Vicente – 26 de septiembre de 1961

Santa Ana – 10 de septiembre de 1883

Santa María – 15 de julio de 1945

Santiago de Liniers – 11 de noviembre de 1947

Santo Pipó – 3 de mayo de 1928

Tres Capones – 13 de enero de 1949

Pozo Azul- 12 de octubre de 2017

Salto Encantado - 2 de julio de 2020

