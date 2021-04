Jennifer López y Alex Rodríguez, separados

viernes 16 de abril de 2021 | 6:00hs.

Desde hace semanas se comentaba que Jennifer López se había separado del beisbolista Alex Rodríguez por una supuesta infidelidad del deportista. En las últimas horas, tras un largo tiempo de silencio, confirmaron su ruptura a través de un comunicado.

Todo comenzó en febrero de este año, cuando la estrella de un reality, Madison LeCroy, fue acusada por sus compañeras de elenco de tener una relación inapropiada con un ex jugador de la Liga Mayor de Béisbol que estaba casado.

Desde ese momento, la prensa comenzó a preguntarse quién era su amante, y días más tarde LeCroy admitió haberse comunicado por videollamada con Rodríguez, pero negó que hayan tenido contacto físico. “Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo la joven.

En varias publicaciones yanquis comenzó a hablarse del silencio de López, que, según su entorno se habría sentido usada y humillada por su pareja.

Luego de muchos trascendidos, la artista y el deportista decidieron oficializar su separación. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”, expresaron en un texto leído en el programa “Today”. Luego, pidieron privacidad por el “bien de sus familias en este momento de incertidumbre” y confirmaron la ruptura en buenos términos.