Alex, demorado por transitar fuera de hora

viernes 16 de abril de 2021 | 6:00hs.

Por la segunda ola del covid, el gobierno lanzó medidas para frenar los contagios y restringió la circulación desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana en aquellos lugares del país de alto riesgo epidemiológico.

Por ello, en la madrugada del jueves, Alexander Caniggia salía de las grabaciones de Masterchef Celebrity cuando fue parado por un control policial mientras circulaba en un vehículo. Según relató, estuvo demorado en una comisaría y pidió ayuda de su abogado, Alejandro Cipolla. “Con mi facha no me dejan circular a las 0, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Vení a buscarme Alejandro Cipolla”, señaló en un video que grabó en el momento que fue demorado por personal policial.