Supuesto constructor denunciado por cobrar más de $1 millón por una casa que ni siquiera hizo la base

jueves 15 de abril de 2021 | 15:00hs.

Un supuesto constructor posadeño fue denunciado por el delito de estafa por no haber entregado en tiempo y forma una vivienda prefabricada -con muro perimetral- que se comprometió a finalizar en dos meses mediante un contrato firmado con el damnificado y por la cual recibió como pago anticipado una moto de alta cilindrada (Kawasaki 1100) valuada en 10 mil dólares, es decir, más de un millón de pesos al cambio oficial.

La obra completa y lista para habitar debió haber sido entregada a fines de febrero último pero apenas fue hecha una pequeña parte de la base, del muro y una serie de excavaciones.

El reclamo por la demora -según consta en la denuncia- siempre fue respondido con promesas y excusas relacionadas a problemas de salud o familiares, por lo que finalmente el damnificado decidió acusarlo formalmente en la Fiscalía de Instrucción 2 de Posadas.

El constructor se llama Roque Daniel P. (38), con domicilio aparente en el barrio Villa Cabello de Posadas y el denunciante, José Werner Hammer (31), oficial de la Policía de Misiones quien hasta ayer a la tarde recibió promesas de avance inmediato, que al momento no se cumplieron.

Inicio esperanzador

Según relató Hammer ante las autoridades judiciales, el 5 de enero de este año firmó "lo que aparentaba ser un contrato serio" con el denunciado por medio del cual éste "se comprometió en construir la casa de 45 metros cuadrados con muro perimetral en el barrio San Isidro".

"En la misma fecha, de común acuerdo le entregué para abonar como pago total de la construcción una motocicleta marca Kawasaki 1100 Pisters que se encontraba a mi nombre, valuada en 10 mil dólares estadounidenses, además de la cédula verde, verificación técnica vehicular, para luego de 15 o 20 días hacerle entrega en manos del título original, formulario 08 firmado y en blanco la parte del comprador", detalló.

Recordó que "esa misma tarde (el denunciado) se presentó en el terreno donde se iba a erigir la obra con una retroexcavadora, un camión y un grupo de cuatro albañiles, comenzaron a realizar excavaciones siguiendo así por dos semanas y luego, por inclemencias del tiempo pararon por más de una semana. Cuando ya no era tanto lo que llovía le pregunté por qué no iban y con evasivas me respondía que ya comenzarían".

Después de casi un mes de espera "el 5 de febrero vuelvo a exigirle que continúe la obra porque se acercaba el plazo de entrega y todavía no tenía nada construido, lo cual con evasivas respondía que 'ya van los albañiles' que tenía 'problemas de dinero', que 'no pude vender la moto' y así diferentes excusas. Ya el 5 de marzo, vencido el plazo de entrega de la casa y debido a mi insistencia para que continúe hizo 60 centímetros de muro durante una semana y como no le pagó a los albañiles e incluso a un maestro mayor de obras, éste me dijo que no podían seguir trabajando porque es un chanta (por el constructor) que no le pagó la semana de trabajo", según consta en la denuncia.

La obra quedó así, con avances mínimos y la promesa de continuar de manera definitiva e ininterrumpida hasta concluirla, pero eso no ocurrió.

Excusas y denuncias

Sobre el hombre al que acusó, el damnificado expuso que lo conoció "por medio de una persona que quería comprar mi moto, de nombre José y el supuesto constructor inicialmente nos decía que eran socios, pero luego, como no avanzaba la obra se fueron desconociendo, uno hablaba mal del otro y viceversa, tan así que aparentemente le habría estafado también a José por lo que éste lo habría intimado mediante carta documento por la devolución de un vehículo e incluso lo habría denunciado en la Fiscalía de Instrucción 1".

En cuanto a las últimas comunicaciones que tuvo con el presunto estafador, por medio de mensajes de WhatsApp, Hammer contó que "me dijo que tenía problemas de salud con su hija desde antes de firmar el contrato y sin embargo no coinciden sus relatos con sus acciones, ya que lo habrían visto en cafés de Posadas y también siempre aparecía con vehículos de alta gama aparentando que tenía capital como para afrontar lo que se había obligado".

"Creo que es más de la excusa y ardid para la estafa que me perpetró, el decir que tuvo que empeñar la moto para poder pagar el tratamiento de la hija", puntualizó el hombre que se quedó sin moto, sin capital y sin casa.

Sueño de la casa propia, en riesgo

En diálogo con El Territorio, Hammer ratificó que "lo que me viene diciendo desde hace algunas semanas es que está lidiando con una enfermedad de su hija que está en estado casi terminal y que ésta iba a ingresar a cirugía, que en ese punto se iba a hacer cargo la madre y entonces tendría vía libre, que está todo organizado con la compra de materiales, contratación de personal para retomar esta mañana la obra y no parar. Finalmente no apareció. Yo veía venir que no lo iba a hacer".

"Vos lo escuchas hablar y te largas a llorar, pero de ahí a que sea cierto hay un buen trecho", dijo afirmando que posterior a la denuncia tuvo contacto con otros damnificados que también denunciaron al supuesto constructor.

En las redes sociales también se viralizó una foto del acusado a modo de alerta. "Yo me presenté ante la justicia para que nadie más tenga que perder sus ahorros y el sueño de tener una vivienda propia siendo estafado por este sujeto", cerró Hammer.