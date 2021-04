Por obra de acceso, vecinos de Tobuna cortan la ruta nacional 14

jueves 15 de abril de 2021 | 10:25hs.

La paciencia de los moradores de paraje Tobuna, San Pedro llegó a su fin y luego de que se cumpliera el plazo establecido y no recibieron respuestas de Vialidad Nacional sobre la aprobación de la obra para la totalidad del acceso al lugar, llevan adelante un corte de ruta en la arteria nacional 14 a la altura del acceso sentido Tobuna-Bernardo de Irigoyen.

En una primera instancia el carril es liberado cada dos horas. La protesta continuará hasta tanto reciban las respuestas concretas con fecha de inicio de obra, donde exigen asfaltado completo, en ambos sentidos del camino terrado que permite ingresar al lugar desde ruta nacional 14.

Hace 14 días los vecinos se reunieron con las autoridades y dieron como plazo 15 días, ayer ese tiempo se cumplió y no recibieron respuestas concretas, en reunión decidieron de forma conjunta cortar la ruta, cansados de promesas incumplidas

"Nosotros quedamos aislados, la traza de la ruta está a dos mil metros. Habíamos pactado que en 15 días tendríamos respuestas, cuando desde el año pasado el intendente nos decía que el 50 por ciento del acceso ya estaba aprobado, comenzamos a averiguar y no era así, ayer no nos trajeron ninguna respuesta, solo que se envió un proyecto a nación pero no hubo respuestas, estamos indignados por las mentiras. La medida se extenderá hasta que tengamos respuesta" indicaron los vecinos presentes en el corte a El Territorio.