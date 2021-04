‘Mortal Kombat’, la película, estreno hoy en el Imax

jueves 15 de abril de 2021 | 4:00hs.

Basado en el popular videojuego, Mortal Kombat revive una vez más, en formato película, para recrear las míticas batallas que se libran entre el bien y el mal e inundar de acción la pantalla del Imax del Conocimiento.

La cinta sobre el clásico juego creado en los 90 se estructura no por una línea argumental -que Mortal Kombat igualmente la tiene- sino por el cosido de las escenas de combate. En ese sentido, no hay que ser un experto en 'fatality' (movimiento característico de esta lucha) ni saber absolutamente nada del juego. Porque hay tanta acción, combates y personajes en esta cinta que no le dejarán tiempo libre a los espectadores para mirar otra cosa que no sea la pantalla grande.

Producida por Warner Bros, en esta nueva versión, la historia elige como centro de su trama a Cole Young, un luchador de la MMA, que encarna al clásico luchador que, en realidad, no era tan perdedor como parecía, en especial cuando descubre el origen de la marca de nacimiento que lo lleva directo al mundo de Mortal Kombat. Sub-Zero, un malo pero de los buenos, y famoso entre los fans, es quien recibe la orden de cazar a Cole. Temiendo por la seguridad de su familia, Cole va en busca de Sonya Blade y en esa dirección encuentra a Jax, un comandante de las Fuerzas Especiales que lleva el mismo dragón extraño con el que nació él.

La expectativa ante el estreno del filme es enorme y el tráiler oficial rompió el récord de ser el más visto en su primera semana en la categoría Red Band Tráiler (sin censura). Actualmente tiene 7,7 millones de reproducciones sólo en el canal oficial de Warner Bros Latinoamérica.

En el Imax

Desde hoy, y durante el fin de semana se podrá ver el filme en la pantalla grande del Imax del Conocimiento. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde la web agendadelconocimiento.com.ar o también desde la App para celulares del Imax.

La propuesta se lleva a cabo en el marco de la normativa nacional vigente, respetando el protocolo sanitario que garantiza la seguridad tanto de los espectadores como de los trabajadores. De esta manera, la capacidad total se ha reducido y sólo está habilitado el 50% de sus butacas, las que son asignadas para conformar burbujas sociales de hasta seis personas.

Con Club

