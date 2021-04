Salió a la luz un video inédito de ‘Give Peace a Chance’

jueves 15 de abril de 2021 | 2:31hs.

Un material muy valioso para los fanáticos de los Beatles, y en especial de John Lennon, salió a la luz.

En las últimas horas se conoció un video inédito donde se lo ve al músico, junto a su mujer, Yoko Ono, ensayando la popular canción ‘Give Peace a Chance’, una pieza que nunca antes se había visto y fue grabada un tiempo antes del lanzamiento del tema en lo que podría haberse considerado como un ensayo musical.

La grabación fue unos días antes de su lanzamiento, en marzo de 1969. La publicación forma parte de la celebración del 50 aniversario del disco John Lennon/Plastic Ono Band (1970), el primero que sacó como solista el integrante de los Beatles -luego de disolverse la banda- y que tendrá una nueva edición este viernes bajo el título ‘Ultimate Collection’.

En las imágenes, divulgadas por John Lennon Estate -el ente que gestiona su patrimonio actualmente-, el artista toca la guitarra sentado sobre un sillón y Ono lo observa sonriente mientras ambos cantan una versión improvisada del himno desde una habitación del hotel Sheraton Oceanus de las Bahamas.

Fechado el 25 de mayo de 1969, es la grabación más antigua que se conoce de ‘Give Peace A Chance’ y fue filmado sólo unos días antes de que ambos la presentaran al público durante su famosa “cama de la paz” en el hotel Queen Elizabeth de Montreal el 31 de mayo, una acción de protesta con la que ambos pedían el fin de la guerra de Vietnam.

La pieza, grabada por el camarógrafo Nic Knowland, ofrece también otra versión, que inicialmente iba a celebrarse en Nueva York pero que después hubo que trasladar a las Bahamas por una condena por cannabis de Lennon en 1968.

Sin embargo, debido a la inusual disposición de la habitación del Sheraton de las Bahamas, Ono y Lennon finalmente volaron a Canadá a última hora para este evento publicitario de una semana de duración. Yoko anunció que participará de un encuentro en Twitter el próximo 24 de abril en la que se escuchará online todo el álbum, junto al hijo de ambos, Sean Ono Lennon.

La canción

‘Give Peace a Chance’ es una canción escrita por John Lennon y originalmente acreditada a Lennon/McCartney. Sin embargo, cuando el álbum póstumo en vivo de Lennon con Elephant’s Memory, Live in New York City (Grabado en 1972), se reeditó en 1990, se acreditó únicamente la composición de la canción a Lennon.

Los créditos del final del programa de 2006, The U.S. vs. John Lennon (en el cual aparece la canción) lista también a Lennon como único escritor de la canción.

En una encamada que llevó a cabo con Yoko, un reportero le preguntó a John que qué intentaba hacer. Y John le contestó espontáneamente, “todo lo que estamos diciendo es: dale una oportunidad a la paz”, pero así como lo dijo, le gustó la frase y la preparó musicalmente para la canción. Mientras estaba en cama, la cantó varias veces, hasta que finalmente, el 1 de junio de 1969, alquiló una grabadora de 8 pistas en unos almacenes locales de música, volvió a la habitación del hotel y la grabó.

John y Yoko

La pareja se casó en Gibraltar, el 20 de marzo de 1969, ante los ojos de solo dos personas, que fueron testigos del periplo de la pareja por lograr su libreta matrimonial fuera del ojo público de los paparazis británicos.

El beatle había conocido a la artista japonesa a mediados de 1966, durante una exposición artística en la galería Indica en Londres. El flechazo fue instantáneo y durante meses vivieron un romance a escondidas de Cinthia Powell, la primera esposa de John. La influencia de Yoko en la vida de John había reconvertido su manera de asimilar el arte y, años más tarde, sería un factor determinante en su activismo social.

Tras romper su matrimonio, la pareja finalmente era libre para casarse pero se le presentaron un par de problemas. Ante la imposibilidad de viajar a Francia para festejar la boda, pensaron que podrían hacerlo en Alemania, pero la ley exigía tres semanas de residencia para conseguir los papeles.

El manager de Apple Peter Brown tiró la idea de viajar a Gibraltar -una colonia de la corona- donde Lennon podría, como ciudadano inglés, llevar adelante sus segundas nupcias. La ceremonia comenzó apenas pasadas las 9 de la mañana, duró menos de 10 minutos, y selló para siempre el vínculo entre dos de los artistas más geniales de la época.

Después de las retratos protocolares frente al peñón, tomadas por el testigo y fotógrafo David Nutter, John y Yoko emprendieron un viaje hacia Francia primero, donde pasaría la jornada junto a Salvador Dalí. Cinco días después, se embarcaron hacia Amsterdam para celebrar su famoso “bed peace” (cama de la paz), como su luna de miel promocionando la paz en la suite presidencial del hotel Hilton. “Estamos mandando un mensaje al mundo, especialmente a la juventud que quiere protestar sin violencia”, le dijeron a los periodistas que colmaron la habitación.