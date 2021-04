Camioneros bloquearon el puente Tancredo Neves

jueves 15 de abril de 2021 | 6:04hs.

La puesta en marcha de las nuevas disposiciones impuestas por el gobierno nacional para el ingreso del país, en el cual se solicita a los camioneros el certificado Covid-19 negativo con un máximo de 72 horas de anticipación derivó en un bloqueo total sobre el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, uno de los municipios del vecino país en una situación crítica por la pandemia.

La interrupción total en el tránsito para camiones fue efectuado por un grupo de 100 camioneros brasileños, quienes se manifestaron en contra de las medidas de Nación. Aducen que el costo del PCR, que deben realizarse de manera privada, resulta muy costo, de unos 180 reales que, en pesos argentinos, equivale a poco menos de 3.000 pesos.

El corte del lado brasileño empezó a las 8.30 de ayer, en la cual unos 30 camioneros causaron la interrupción al tránsito, tanto para el ingreso como para el egreso al país. En total, unos 100 camiones quedaron demorados al costado de la ruta.

Los manifestantes iniciaron el reclamo y, durante la jornada de ayer, aseguraron que “nadie pasa hasta que nos den una solución” al considerar que es difícil para este sector poder afrontar los costos que requiere hacerse para detectar la presencia o no de la enfermedad. En este sentido, indicaron que persistirán en el reclamo hasta “obtener respuestas” y presentaron una alternativa: presentar el certificado que indica que los choferes no poseen la enfermedad que mantiene en vilo al mundo una vez al mes.

Cabe destacar que desde mediados de marzo el puente internacional permanece cerrado tanto para el tránsito vecinal como para el turismo. Únicamente pueden utilizar el viaducto para el tránsito del transporte internacional de cargas entre ambos países.

La medida comenzó a hacerse afectiva desde esta semana y generó polémica, sobre todo, en los choferes brasileños.

Según se consignó en la última medida dispuesta por el gobierno argentino, los choferes del transporte internacional de carga deberán presentar la documentación con el negativo para Covid-19 para ingresar a la Argentina, con hasta un máximo de 72 horas, en el afán de evitar la propagación de la enfermedad. Esta medida está dispuesta tanto para los choferes de origen brasileño que ingresan al país, como para también para los trabajadores argentinos que regresan al país luego de transitar por Brasil, que es el epicentro regional de la pandemia dado el aumento exponencial de casos. Esto, para evitar el ingreso de las nuevas cepas que preocupan a la Nación, como la de Manaos, por su alto índice de contagio.

Al cierre de esta edición, El Territorio pudo saber que el bloqueo sobre el puente Tancredo Neves persistía y volvieron a reiterar que permanecerían allí hasta tanto no haber modificaciones en la medida.

En declaraciones radiales, el secretario gremial del Sindicato de Camioneros, Javier Rotela, comentó que el lunes mantuvo una reunión con el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, y se pusieron al tanto de la reciente medida de Nación.

Al respecto, comentó: “Los camioneros que ingresan a la Argentina, en su gran mayoría son brasileros. Ellos entran y no había una exigencia de los test que se hacían. O sea que a partir de ahora se va a empezar a exigir eso, como una complementación de las documentaciones que si no presentan en la aduana, no van a poder pasar al país”.

A su vez se conoció que algunos camioneros que cruzaban desde el Paraguay, tomaban diversos calmantes que les bajaban la fiebre y evitaban ser demorados y sorteaban los controles en salud. Por eso la actual medida, es “para proteger al transportista, que es uno de los más expuestos al virus”, añadió Rotela.