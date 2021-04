Por suba de casos, restringen circulación de 20 a 6 en Amba

jueves 15 de abril de 2021 | 6:02hs.

El aumento de casos de coronavirus en los últimos días, en el contexto de la segunda ola de la pandemia en el país, derivó en nuevas medidas restrictivas, principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde se registró un fuerte caudal de contagios de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.

En este sentido, el presidente Alberto Fernández anunció anoche un cierre total desde las 20 a las 6 de la mañana en el Amba a partir de mañana, franja que exceptuará a supermercados, estaciones de servicio y farmacias, al tiempo que indicó que el lunes las clases retornarán a la modalidad virtual.

Otra de las medidas comunicadas por el Jefe de Estado prohíbe todas las actividades recreativas, culturales, sociales, deportivas y religiosas en espacios cerrados.

A su vez, se impide la apertura de comercios gastronómicos luego de las 19, horario en el que tendrán permitido comercializar sus productos por medio de pedidos a domicilio.

“En la Argentina el avance de la pandemia nos está exigiendo un poco más. Evidentemente el virus nos está atacando y lejos está de ceder”, advirtió el máximo mandatario tras exponer como ejemplo su contagio y añadió: “Lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco a la luz de las cosas que hemos visto ocurrir en el Amba”.

La medida es una decisión administrativa ya que no es necesario un decreto de necesidad y urgencia y comenzaría a regir desde el viernes. Esta disposición que toma el gobierno obedece a que, a juicio de la Casa Rosada, los gobernadores e intendentes en su mayoría no han dispuestos medidas restrictivas en sus distritos. “No quieren pagar el costo político”, se quejan.

Ante la aceleración de los casos y el nivel de saturación del sistema privado y público, el Gobierno decidió adelantar el cierre de las actividades nocturnas.

Por otra parte, desde Nación se decidió que también en Amba el dictado de clases sea de manera virtual entre el lunes 19 y hasta el 30, como parte de las medidas ante el aumento de casos.

En otro punto del anuncio, el funcionario señaló que “el contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus”.

En este marco, el mandatario nacional pidió que “los gobiernos provinciales y municipales fiscalicen las decisiones que tomamos y hagan cumplir las decisiones”.

“Lo que más necesitamos es que ustedes, argentinos, argentinas, entiendan que el cuidado individual es central, no solo para que no nos contagiemos nosotros, sino para no contagiar al otro”, insistió. Es decir, desde las administraciones provinciales se podrán tomar medidas para frenar el avance de los contagios conforme con la situación epidemiológica en cada distrito.

“Como Presidente de la Nación preservaré la salud de todos los argentinos y todas las argentinas y procuraré su cuidado al máximo. No me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles, no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente, lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos”, expresó.

En la víspera, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había insistido en la necesidad de tomar precauciones y solicitó a la población evitar las reuniones sociales y “sólo concentrarse en actividades prioritarias”.

Las medidas que anunció anoche el presidente causaron disconformidad y derivaron en movilizaciones y cacerolazos en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Catamarca a fase roja

Por otra parte, al cierre de esta edición, se conoció que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, decidió que la provincia vuelva a “fase roja”, restringiendo de manera total la circulación entre las 20.30 y las 6, determinando el aislamiento estricto en todo el territorio, ante el incremento de contagios.

En este sentido, algunas actividades podrán operar de manera reducida, como la gastronomía, gimnasios, peluquerías y obra privada.

Asimismo, al igual que en Amba, en Catamarca no habrá clases presenciales por el término de dos semanas.