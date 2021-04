“Hoy tengo que velar por mi hijo y por la salud del otro chico”

jueves 15 de abril de 2021 | 6:03hs.

Shockeado, visiblemente conmovido y aún sin encontrar explicaciones de lo sucedido, pero con la necesidad de afrontar la situación, Fabián Negrete, padre del único detenido por el hecho que se apoderó de la atención de todos, brindó ayer una entrevista a corazón abierto a El Territorio.

“La verdad que esta situación es muy dura. Yo lo único que sentía anoche era la necesidad de estar durmiendo con mi hijo. Es muy difícil esto, yo mucho no estoy sabiendo de lo que está pasando, la Justicia está en un proceso de averiguaciones y yo todavía no me puedo comunicar con mi hijo. Sí me pude comunicar con la otra familia, estoy atento a eso. Sentí la necesidad desesperante de ir a hablar con los padres. Hoy ambas familias estamos enfocadas en que la salud de este chico sea todo para mejor”, expresó.

El empresario narró que se enteró de lo sucedido por las noticias, que esa mañana le pareció raro que Santiago no le contestara los mensajes, dado que tenían contacto fluido y aseguró aún no comprende lo qué ocurrió, situación que aprovechó para dar pie a una reflexión.

“Me levanté temprano -por el martes- y siempre nos hablamos, pero no contestaba. Entonces hablé con la madre y en ese momento escuché las noticias. Ahí fue una catarata de conjeturas, que no sabíamos dónde estaba, que no sabíamos qué hacer. Él nunca había estado en una situación así. Fue algo durísimo. Me perdí. No sabía por dónde arrancar. Él jamás hacía algo sin avisar”, recordó.

Y sostuvo: “Yo creo que es un momento de reflexión para todos, para todas las familias. Yo esto lo digo porque no hay señales, yo he estado compartiendo con mi hijo todos los días, escuchándole todos los días, enseñándole todos los días. Yo no encuentro explicación a lo sucedido. No le encuentro razón si él nunca vio eso en su casa, pero por eso digo que es una situación crítica que a lo mejor todas las familias que puedan estar en crisis o no, pueden tomar el momento para una reflexión y no esperar que nuestros hijos den una señal para saber si les está pasando algo por dentro, sino que deberíamos detener el tiempo y hablar todo lo que se pueda, para que esto no vuelva a suceder”.

Negrete afirmó que aún no pudo ver a su hijo y aguarda los tiempos de la Justicia, pero expresó: “Hay algo que sí estoy seguro, porque me he enterado cuando fui a la comisaría, que Santiago está arrepentido de lo que pasó. Es lo único que me pudieron decir. Obviamente está dolido, está complicado mentalmente, lo que es, obviamente, mi preocupación, así como la preocupación por el hijo de la otra familia”.

“Hoy tengo que velar por mi hijo, que él no se haga daño a sí mismo, porque yo sé que él es débil, pero también tengo que velar por la salud del otro chico. Fue duro ir a hablar con el padre de él. Muy duro. Pero lo tenía que hacer. Creo que afrontar es lo mejor, dar la cara es lo mejor y es lo que hice toda mi vida. Cuando los fui a ver yo estaba muy quebrado. Yo podía esperar que me pasara cualquier cosa, que el padre de él reaccionara mal. Pero repito, sentí la necesidad de ir a hablar. No puedo decir si lo tomaron bien o mal, creo que es una familia bien, no tengo dudas, y estaremos en contacto con ellos. Todo lo que hablo y todo lo que digo lo estoy haciendo de puro corazón”, agregó el empresario que también anunció que su bar insignia, Mentecato, uno de los más populares de la ciudad, cerrará sus puertas para que él pueda dedicarse al acompañamiento de su hijo y de la situación.

Por último, Negrete mostró su disposición a esperar el desempeño de la Justicia y las determinaciones que se tomen. “Es inevitable. Yo no puedo juzgar porque no lo sé, todavía no tengo idea de lo que pasó. Estoy perdido. No lo logro entender. No tengo abogado. Muchos se acercaron, pero no tengo abogados. Yo me puse a disposición de la Justicia. Me presenté formalmente como padre de Santiago y estamos a la espera de que en algún momento pueda declarar y todavía sé que está todo en investigación y que es un proceso largo. Cuando lo llamen a declarar seguramente voy a tener la posibilidad de acercarme y hablar con mi hijo y ver la decisión que él tome. Nada más”, culminó.

