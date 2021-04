“No encuentro explicación, pero sé que Santiago está arrepentido”

jueves 15 de abril de 2021 | 6:08hs.

La rápida recuperación experimentada por Manuel Sánchez (19) significó una cuota de alivio para todos, pero 24 horas después del hecho la consternación por lo sucedido aún prevalece en la comunidad posadeña, más aún teniendo en cuenta los nuevos detalles que se conocieron con el avance de la investigación que se lleva adelante.

Es que, tal como publicó El Territorio en la víspera, después de ser intervenido con éxito de una lesión en el pulmón, Sánchez manifestó su intención de contar cómo habían ocurrido los hechos y ante ello hubo que arbitrar una audiencia especial para que el joven pudiera brindar su testimonio desde el Hospital Madariaga.

De esta manera, una comisión integrada por efectivos policiales y autoridades judiciales concurrió el martes por la noche al nosocomio y durante más de una hora se entrevistaron con el joven, que brindó su testimonio y a quien se le recepcionó entonces la denuncia formal por el hecho padecido presuntamente a manos de Santiago Negrete (20), que permanece detenido.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este matutino, en su declaración Sánchez aseguró que ese lunes cerca de la medianoche él salió de la casa de su novia y escasos minutos después encontró a Negrete haciéndole señas a un costado de la avenida Maipú, por lo que paró su automóvil Volkswagen Voyage y lo alzó, ya que lo conocía de antes.

En esas circunstancias, avanzaron aproximadamente una avenida más hasta que a la altura de Maipú casi calle Perito Moreno, se desató el ataque.

Allí Sánchez recordó que su acompañante le efectuó dos disparos con revólver calibre 22 que el presunto agresor llevó consigo. Un proyectil quedó alojado en su maxilar derecho sin representar riesgo alguno y otro siguió de largo, sin impactar en él.

Ese otro disparo, según marca la trayectoria trazada por peritos de Criminalística, atravesó el cabezal del asiento del conductor y salió por el parabrisas trasero. Ayer hubo una nueva inspección en el rodado y los pesquisas dieron con otra vaina, la cual se suma a la ya incautada en las primeras labores realizadas el martes.

En la continuidad de su testimonio, Sánchez dejó en claro que Negrete actuó solo, desacreditando otras versiones y trascendidos que mencionaban la posibilidad de más participantes en el hecho.

Es más, en ese tramo indicó que efectivamente hubo algunos motociclistas que aparecieron en escena, pero que el accionar de ellos consistió en intentar interceder en la situación y evitar que las agresiones en su contra continúen, aunque aparentemente el sospechoso también los atemorizó y terminaron huyendo del lugar.

El muchacho, que ayer permanecía internado pero afortunadamente estable, fuera de riesgo e incluso trasladado a una sala común, agregó que después de los disparos su acompañante comenzó a lanzarle puntazos con un cuchillo, instancia en la cual él intentó cubrirse con las manos y por eso resultó con varios cortes en sus extremidades.

Sánchez también ratificó la hipótesis de que tras el ataque dentro del auto logró escapar y allí fue perseguido por Negrete. Luego detalló que además de sufrir el disparo, las puñaladas y las patadas, el ahora acusado también intentó ahorcarlo con sus manos.

El detallado testimonio vertido en su denuncia se constituirá como un elemento clave en la investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

Ahora se aguarda que el sumario policial con estas actuaciones y el resto de los elementos ya recolectados (testimonios de vecinos que ubican al sospechoso en la escena, imágenes de cámaras de seguridad que lo captaron persiguiendo a la víctima, el resultado positivo de la prueba de parafina y las huellas de pisadas en sangre que serían compatibles a la suela de su calzado, entre otros) sean formalmente elevadas al juzgado para que sea incorporadas a un expediente y se dé inicio al correspondiente proceso de la causa penal que preliminarmente se tramita como homicidio en grado de tentativa.

Una vez cumplimentado esto, Negrete será citado a prestar a declaración indagatoria ante el juez Monte. En esa instancia, el joven tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse. Mientras tanto, continuará detenido en una celda de la Comisaría Tercera.

La enfermera clave

En la víspera, Radioactiva 100.7 dialogó con la enfermera que tuvo un rol trascendental en el caso. Primero porque auxilió -y quizás le haya salvado la vida- a Sánchez después del ataque y luego porque fue testigo directo de las agresiones efectuadas por el principal y único sospechoso.

“Cuando miro, estaba este chico Manu en la Maipú, que corría, y Negrete atrás de él, que le venía hincando. Le pegaba, le pateaba y le pisaba en el pecho cuando caía. La verdad fue horrible. Él corrió más de una cuadra y cayó en la vereda de mi vecina. Fue ahí donde este chico Santiago lo agarró y empezó a pegar la cabeza de Manu contra el piso. Con mucho odio le hacía todo. Le hincaba y le hincaba”, recordó la mujer que prefirió mantener en reserva su identidad.

La enfermera contó que “llegó un momento en el que sentí que se iba, que se iba a desmayar. Él me decía que no lo deje solo, que no podía respirar. Lo primero que pensé fue expulse los coágulos de sangre que tenía, entonces lo puse de costado y empezó a vomitar sangre. Fue un momento horrible porque se iba en mis brazos”.

También contó en determinado momento llegó la Policía y el agresor intentó escapar, pero otro patrullero se interpuso en su camino y fue allí que acabó detenido.

“A mí Negrete me dijo ‘él me quiso robar’, por Manu. Yo no le creí porque si Manu quiso robarle, por qué Manu tenía el disparo y las heridas. Manu en ningún momento le hizo nada al otro chico. Lo único que él hacia fue gritar por ayuda”, agregó la enfermera, que ahora está en permanente contacto con la familia Sánchez para saber cómo sigue la recuperación del joven al que posiblemente le salvó la vida.



Manu, una banda amiga te espera

Por el momento, la familia Sánchez prefirió no brindar mayores declaraciones sobre lo sucedido hasta que el joven se recupere completamente. Sí informa diariamente del estado de salud de Manu, que afortunadamente cada hora que pasa parece sentirse mejor e incluso desde ayer ya se encuentra en una sala común.

Como ya se publicó, ese mismo martes el joven fue operado con éxito de una herida que afectó un pulmón, al tiempo que aguardan para extraerle los restos del proyectil que quedó alojado en cercanías de su pómulo, lesión que afortunadamente no representa ningún riesgo.

Quienes sí se manifestaron públicamente para acompañar al muchacho y hacerle saber que esperan con ansias su recuperación fueron sus amigos y compañeros del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, donde Manu fue elegido rey en 2018.

“Manu es amigo mío desde hace unos cinco años. Es una persona tranquila. Una persona buena. Es un amigo muy sincero. Lo que pasó nos afectó un montón. Lo más fuerte fue enterarnos de todo por los medios y no saber cómo se encontraba. Ver la atrocidad que sufrió y la incertidumbre de no saber cómo se encontraba fue lo peor. Es algo que uno ve en las noticias y lo ve tan distante, pero nunca pensás que le va a pasar a alguien así de bueno como Manu”, contó Matías Patzer.

Y agregó: “Nos calmó un poco saber que ya no corre riesgo su vida. Ahora estamos a la espera y a completa disposición para lo que nos diga su familia, respetando su espacio y tiempo. Queremos visitarlo y mostrarle que no está solo”.

En esa misma línea se expresó Luz Guidura, que acompañó a Manu en el reinado del Janssen durante el 2018. “No me alcanzan las palabras para describir cómo es él. Siempre fue una persona muy predispuesta, con una paciencia y bondad única. Espero y deseo, de todo corazón, que se mejore pronto. Que le ponga mucha garra, que de esta sale sí o sí. Tiene una banda amiga que lo está esperando afuera”, dijo.

