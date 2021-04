Qué ver, leer y escuchar

jueves 15 de abril de 2021 | 6:00hs.

El manicomio, la cuna del terror

Amazon, Online

Un grupo de estrellas e influencers de las redes sociales irrumpen en un hospital abandonado para llevar adelante un desafío de 24 horas que esperan se vuelva viral. Ellos descubren muy pronto que no están solos y no son bienvenidos.

Peaky Blinders

Netflix, Youtube, Online

Gran Bretaña vive la posguerra. Los soldados se acuñan revoluciones nuevas y nacen bandas criminales en una nación agitada. En Birmingham, una pandilla de gánsters callejeros asciende hasta convertirse en los reyes de la clase obrera.

El desapego de una manera de querernos

Selva Almada

El calor. Compañeros, hermanos, abuelas, padres, amantes, amigos. Y, entre todos ellos, los códigos tácitos que revelan el carácter de los vínculos que los unen o los diálogos que los consienten y transforman, pero que sólo una autora de su talento permite que se escuchen.

Te regalaré las estrellas

Jojo Moyes

A caballo, atravesando montañas y bosques salvajes, y a menudo luchando contra el prejuicio y la ignorancia, Alice y Margery se convertirán en bibliotecarias itinerantes al tiempo que descubren la libertad, la amistad, el amor y una vida independiente.

Ni siquiera entre tus brazos

Ella es tan cargosa-Coti

‘Ni siquiera entre tus brazos’ es un clásico de Ella es tan cargosa , que formó parte del primer disco del grupo, que salió en 2007. Una canción que sigue sonando en las radios y en las principales playlist. Ahora, en homenaje a sus 20 años de trayectoria, la banda grabó una versión junto a Coti.

The bitter truth

Evanscence

La banda estadounidense rompió el silencio luego de una década. ‘Wasted On You’, ‘The Game Is Over’, ‘Use My Voice’ y ‘Yeah Right’ -todos adelantos del álbum ‘The Bitter Truth’- cuentan con buena respuesta por parte de los fans y de la crítica. especializada.