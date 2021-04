Morrison anticipa un tema de su disco

jueves 15 de abril de 2021 | 6:00hs.

El músico irlandés Van Morrison presentó ‘Only A Song’, segundo adelanto de ‘Latest Record Project: Volume 1’, su 42º disco de estudio que será lanzado el próximo 7 de mayo en plataformas digitales y contará con ediciones especiales en vinilo y CD.

Se trata de una canción atravesada por sonidos relacionados con el jazz, el rhythm & blues y el soul como ocurre con el resto de las composiciones que integran el álbum. Así se desprende de las canciones que ya fueron develadas -la otra es y de la información divulgada por la discográfica respecto al resto de los cortes.

En tal sentido, se destaca el rhythm & blues de “Jealousy”, el sonido country de “A Few Bars Early” y el garage rock de “Stop Bitching, Do Something”; como la colaboración de Don Black en las líricas de “Love Should Come With A Warning” y la autobiográfica “Mistaken Identity”.