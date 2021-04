Marley reveló cómo Mirko le preguntó por su madre biológica

jueves 15 de abril de 2021 | 6:00hs.

Siempre divertido, Marley se acercó al programa de su amiga Florencia Peña para charlar de todo. Una de sus panelistas, Nancy Pazos, quiso saber si su hijo Mirko alguna vez le preguntó por su mamá biológica.

Luego de que el conductor afirmara que volvería a convertirse en papá, reveló que su nene ya le consultó por su madre. ¿Cómo fue?

“Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá’, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’”, recordó en Flor de equipo.

¿Y cómo reaccionó Marley? “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros sólo mamá y otros solo papá. Que él tenía sólo papá. Me miró y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando”, cerró el conductor tras referirse a la donante de óvulos que hizo posible la llegada de su hijo.