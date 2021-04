Fabián Negrete: "Me puse a disposición como padre para no entorpecer absolutamente nada"

miércoles 14 de abril de 2021 | 10:50hs.

Fabián Negrete, padre de Santiago Negrete, el joven acusado de atacar a tiros, puñaladas y patadas a Manuel Sánchez (20) afirmó que se puso a disposición de la Justicia este miércoles y que habló con los padres de la víctima.

“Hablé con los padres del otro chico, me puse a disposición, estoy tan dolorido y sentido como ellos lo deben estar”, dijo en diálogo con Canal 12.

“Con mi hijo no puedo hablar, está incomunicado. Se que aparentemente no la está pasando bien. Me presenté esta mañana ante la Justicia y me puse a disposición como padre para no entorpecer absolutamente nada”, mencionó.

“No logro entender, estoy mareado, perdido, no logré dormir, estoy muy preocupado por la situación”, expresó Negrete.

Según afirmó, “la mamá de mi hijo está en comunicación con la otra familia. Están shockeados, todos estamos velando para que el chico salga adelante, está estable”

“La juventud hoy está muy difícil, y uno no tiene alarmas, no tiene avisos. Es algo incierto”, declaró.

“Por suerte el chico está bien, es una gran preocupación, hay dos familias que están lastimadas. Es muy duro”, añadió.

Por otra parte aseguró que dejará de trabajar en la noche. “Ahora lo único que tengo que hacer es acompañar a ambas familias. Voy a dejar el bar, necesito enfocarme en esto, estar presente. No quiero que le ocurra nada a mi hijo, se que él es muy débil”, enfatizó.

“Es un proceso largo, debe tener su investigación. Hay muchas cosas que no logro entender”, cerró.

Notas relacionadas:

Madrugada de drama y conmoción por un intento de homicidio entre jóvenes

Manuel Sánchez, el joven atacado esta madrugada, fue operado y está fuera de peligro

El relato angustiante de la enfermera que auxilió a Sánchez tras el ataque

Manuel Sánchez dio su testimonio desde el hospital y afirmó que Negrete actuó solo