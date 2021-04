“Yo creo y estoy convencido de que Dios me ayudó”, dijo Kattz

miércoles 14 de abril de 2021 | 6:03hs.

Mientras aguarda el llamado a indagatoria por parte del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, el productor Héctor Kattz, detenido por el homicidio de Sergio Gustavo Presti (31), recibió ayer la visita de un grupo de personas en representación de los colonos de Misiones, quienes anticiparon la posibilidad de organizar una masiva marcha en reclamo por el cambio de carátula y su excarcelación.

Ya el lunes un importante número de productores se congregó frente a la comisaría de Salto Encantado para interiorizarse sobre la situación del Kattz, detenido desde el último sábado luego de ultimar de un disparo a Presti, quien presumiblemente irrumpió en su propiedad junto con un cómplice con intenciones de robo.

Pero en la víspera, tras reuniones en diferentes municipios, arribaron los representantes de los mismos con el reclamo puntual de acceder a una entrevista con el detenido para conocer in situ su actual estado.

“Está claro que actuó en defensa propia. Algo que nos marcó muchísimo en la charla que mantuvimos con él y que nos hizo llorar a todos adentro de la comisaría, fue cuando con la cabeza gacha nos dijo textualmente: ‘Yo no sé cómo le disparé a ese hombre. No tenía ninguna posibilidad de matarle. Yo creo y estoy convencido de que Dios me ayudó’, y se largó a llorar”, describió Víctor Chamula, productor de la localidad de Comandante Andresito.

Por ello, en diálogo con El Territorio, consideró que “nadie puede pensar que este productor es un delincuente. Es un hombre que está quebrado y por eso nos duele muchísimo lo que está pasando”.

De la charla informal con Kattz participaron cuatro productores en representación de las diferentes zonas, previa negociación -por momentos tensa- con las autoridades policiales.

Tregua hasta el viernes

Hasta el momento el expediente está caratulado como homicidio y aún no fue remitido al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo de Horacio Alarcón, quien a más tardar el viernes citaría a indagatoria al implicado. La carátula podría inclinarse a la legítima defensa.

En ese contexto y atento a los pasos procesales, en la víspera Chamula anticipó en asamblea los representantes de las diferentes localidades acordaron que aguardarán 72 horas para tomar algún tipo de medida, como ser una movilización masiva.

“Vamos a esperar hasta el viernes porque creemos y esperamos que la Justicia se expedirá a favor del productor y que el juez Alarcón tomará la decisión de dejarlo en libertad. De lo contrario haremos las reuniones correspondientes, pero en principio llamaríamos a una movilización provincial hacia el juzgado de Oberá y ahí bueno, la verdad no sabemos cómo terminará la historia porque los ánimos están muy candentes. Las cartas están echadas y el juez sabe muy bien lo que tiene que hacer”, subrayó.

Y agregó: “Los productores están muy enojados con esta situación y lo hacemos responsable al presidente de la Nación porque él ordenó la liberación de estos delincuentes que vinieron a causarnos tantos problemas y disgustos”.

Esto último en referencia a trascendidos (aún no confirmados oficialmente) que indican que antes de arribar a Misiones Presti cumplía una condena en Buenos Aires y fue liberado en el marco de la pandemia.

Chamula precisó que Kattz es una persona con antecedentes de problemas de salud, ya que padeció tres preinfartos y es hipertenso. De todas formas, destacó que ayer lo vieron bien de salud y contenido, aunque sigue en estado de shock.

“Vimos un hombre muy amargado por la situación que tuvo que pasar y por lo que está viviendo. Además lamenta que haya muerto una persona y está preocupado por su esposa, que vivió un momento tan feo con él”, destacó.