Covid-19: se agotó el cupo de segunda dosis de Sputnik V

miércoles 14 de abril de 2021 | 6:04hs.

En la jornada de ayer el Ministerio de Salud Pública de Misiones comunicó que se suspendió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en el Polideportivo Finito Gehrmann y el Multicultural de la Costanera de Posadas.

La decisión se debe a que no hay más vacunas. “Las dosis que fueron destinadas a Posadas, un total de dos mil, ya se terminaron”, contó a El Territorio el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

Además comentó que entre el lunes y ayer “la gente se agolpó en el Multicultural, muchos sin haber esperado las doce semanas. Este martes a las 6 ya había como 100 personas en espera”, agregó.

La suspensión por el momento es sólo para Posadas y se informará cuándo lleguen más vacunas.

En tanto, la cartera sanitaria solicitó a la población que no concurra a los vacunatorios por segunda dosis de Sputnik V, Sinopharm o Covishield-Astrazeneca porque no aplicarán hasta cumplir el tiempo diferido. “Ya se le informó a la gente que no siga yendo”, destacó.

En tanto, sí se continúa con el proceso de vacunación contra el coronavirus para la primera dosis a quienes hayan recibido turno a través de la app Alegra MED Misiones.

Alta efectividad

Una sola dosis de la vacuna Sputnik V genera anticuerpos específicos contra el virus Sars-Cov-2 en el 94% de los vacunados a los 21 días de haber recibido la primera dosis y en el 100% de los inmunizados con las dos dosis, según un estudio conjunto del Ministerio de Ciencia de la Nación, el Ministerio de Salud bonaerense, el Instituto Leloir, el Conicet y la Universidad Nacional de La Plata.

El primer informe del estudio “Empleo de la vacuna Sputnik V en Argentina: Evaluación de respuesta humoral frente a la vacunación” se conoció ayer y analizó la evolución del nivel de anticuerpos en 288 individuos vacunados, a los cuales se les tomó muestras de plasma previo a la vacunación, a los 21 días de aplicarse la primera dosis y a los 21 días de la segunda dosis.

“Los resultados muestran que la vacuna Sputnik V induce una respuesta humoral contra la proteína Spike de Sars-Cov-2 en el 100% de los individuos analizados en esta cohorte 21 después de la segunda dosis”, asegura el estudio.

“Por otro lado, un análisis global indica que el 94% de los individuos mostraron presencia de anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis de la vacuna”, agrega.

Además el estudio muestra que la aplicación de la primera dosis en individuos que habían cursado antes la enfermedad generó un nivel superior de anticuerpos en relación a las personas que no estuvieron expuestas al virus.

Eficaz

Por otro lado, ayer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que Argentina aplicó dos millones de dosis de la vacuna china de Sinopharm, que tiene una eficacia del 80%.

En ese sentido, Vizzotti manifestó que “lo primero que hay que aclarar es que cualquier vacuna que se esté aplicando en cualquier país es segura y cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el contexto de una emergencia sanitaria”.

En cifras

94%

Un estudio realizado en el país en 288 individuos vacunados dio cuenta que el 94% tuvo anticuerpos tras recibir una sola dosis de Sputnik V.

80%

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aclaró ayer que la vacuna china de Sinopharm es segura y eficaz en hasta un 80%

Nota relacinada

Comienzan a vacunar contra la gripe en Caps y hospitales de la provincia