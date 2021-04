Un vestido y un sueño

miércoles 14 de abril de 2021 | 4:30hs.

Los responsables del Hogar de Niñas Betesda, ubicado en el barrio Las Tacuaritas de Itaembé Miní, lanzaron la campaña ‘El sueño de mis 15’, que propicia la donación o préstamo de vestidos de fiesta.

La iniciativa invita a la comunidad a sumar voluntades para que las adolescentes del hogar puedan vivir su cumpleaños de 15 de manera especial e inolvidable.

En el Hogar Betesda residen actualmente 15 niñas y adolescentes, la mayoría está en la franja etaria de 13 a 16 años y, en el próximo tiempo, dos chicas llegarán a la edad de 15.

Por ello, de la institución se ideó esta colecta con la finalidad “de acompañar a las jovencitas en esta fecha tan especial para que tengan su fiesta soñada”, explicó Yamila Fernández, una de las encargadas del hogar, en entrevista con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7.

Además de los vestidos de fiesta que lucirán las chicas en las celebraciones y, que tendrán lugar en un salón del hogar y en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, las personas pueden contribuir con accesorios, cotillón, mercaderías y otros.

“Los festejos serán muy íntimos, con pocos allegados de fuera de la institución. Primero por la situación sanitaria actual y también porque las niñas del hogar están judicializadas y debemos resguardar su identidad”, detalló y añadió, “además de los vestidos, se puede colaborar con otras donaciones. La gente siempre es muy solidaria y ahora en el marco de esta campaña ya recibimos una buena respuesta”, resaltó.

Acerca de la organización del hogar detalló que hay un equipo de trabajo que se encarga de llevar adelante el día a día en el hogar.

“La señora Marcela Piñeyro es la encargada general del hogar de niñas, y junto a ella trabajamos un equipo de personas”.

Las niñas y adolescentes que conviven en el hogar, están institucionalizadas, ya que por distintas razones no es posible que estén con sus familias. “Las chicas están judicializadas en general por alguna problemática familiar y también tenemos algunos casos excepcionales en que no están judicializadas pero no pueden estar con sus familias y, el hogar las recibe. En el hogar se recibe permanentemente a niñas y adolescentes”.

En este sentido, Fernández enfatizó en la trascendencia de dar a las niñas su fiesta en un marco de contención y cariño.

“Hace unas semanas cumplió 15 años una de las chicas y vamos a estar celebrando dentro de poco y ya se vienen dos cumpleaños más. La convocatoria viene bien porque constantemente estamos recibiendo adolescentes. Y como hogar queremos estar presente en ese momento tan importante, que es un día soñado para la mayoría de las niñas, que es cumplir sus 15 años. Sabemos que es un paso muy importante en la vida de una jovencita”, ponderó.

Por su parte, Marcela Piñeyro, en diálogo con El Territorio expresó que “hace once años que estamos trabajando con el hogar que depende de la Fundación Reto a la Vida. La sociedad siempre ha colaborado con nosotros y en esta ocasión la campaña surge por el deseo de cumplir el sueño de las niñas de tener su fiesta de 15 años. Buscamos que las niñas tengan su día especial y también los mejores recuerdos”.

Por otra parte, sostuvo que la población en el hogar es dinámica, con ingresos y egresos. El año pasado hubo cinco adopciones de niñas que se fueron con una nueva familia. “Lo que más queremos es que la estadía aquí sea una buena experiencia”, concluyó Piñeyro.

Para colaborar

Un día único

El Hogar de Niñas Betesda lanzó la campaña solidaria ‘El sueño de mis 15’, con la que se solicita la donación o préstamos de vestidos de fiesta, para que las niñas puedan lucir en el día de su cumpleaños de 15. Para colaborar con vestidos, calzados u otros elementos, comunicarse vía Whatsapp al 376 4-805070 y 376 5-118715.