La vacuna no agrava un cuadro preexistente

El fallecimiento del periodista Mauro Viale a los 73 años, tras padecer un cuadro grave de Covid-19, planteó dudas acerca de si recibir la vacuna mientras se cursa la enfermedad puede llegar a empeorar el cuadro y si, en todo caso, es factible pensar en una estrategia de testear a la población antes de recibir el inoculante.

A Viale le diagnosticaron Covid-19 positivo dos días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Según los expertos en infectología, en caso de que una persona esté cursando la enfermedad sin saberlo, el hecho de recibir la vacuna no será un factor determinante en el cuadro. De hecho, indicaron que la aplicación de la vacuna no influyó en el hecho de que el periodista haya sufrido un cuadro grave y la muerte y señalaron que tener 73 años es un factor de riesgo para que la infección por el coronavirus produzca complicaciones y aumente el riesgo de mortalidad.

De acuerdo con la médica infectóloga Florencia Cahn, “si una persona tiene síntomas compatibles con Covid-19, como fiebre, no debería vacunarse”. Además, señaló “si una persona se vacuna y le aparecen síntomas a las 48 horas, es como si aún no estuviera vacunada porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos”.

“Es importante que la gente tenga en cuenta que las vacunas previenen las formas graves de la enfermedad, pero la respuesta inmune se genera a partir de los catorce días de la aplicación. Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”, subrayó la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología (Save).

En tanto, el médico pediatra Carlos Kambourian (MN 105494), ex presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, afirmó: “Si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que es positivo, no está indicada la vacuna. No porque la vacuna pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes. Entonces, para evitar complicaciones, lo que se recomienda es primero dejar que la enfermedad curse y después se vacune”.

