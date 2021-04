Vigliano rompió el silencio y reconoció su error en el penal

martes 13 de abril de 2021 | 6:01hs.

Mauro Vigliano, actor fundamental en el clasico que Racing le ganó de forma agónica a Independiente, tras el inexistente penal que cobró sobre el cierre a favor de la Academia, rompió el silencio en TyC Sports.

“No hay palabras para describirlo. Sólo los árbitros sabemos lo que nos genera este tipo de situaciones. Quiero dejar en claro que el árbitro es el primero que desea que su partido no tenga inconvenientes, terminar sin problemas, sin errores. Y mucho más sin errores gravitantes como el que tuve el sábado”, destacó el juez en diálogo con Sportia.

Acto seguido, agregó: “Entiendo al jugador, al hincha, al mundo que se siente perjudicado por la decisión arbitral. No me estoy victimizando, pero no saben el dolor que nos genera a nosotros. Uno decide en una fracción de segundo, en un plano único, a una única velocidad”.