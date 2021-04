Helado tailandés en Iguazú, un boom de arte y gastronomía

El boom del helado tailandés, con su llamativa técnica de preparación en el acto y sus ingredientes frescos y naturales arribó a la ciudad de las Cataratas de la mano de Daiana Berlusconi y Lucas Prado, ambos de profesión bailarines, que decidieron desarrollar su emprendimiento en los meses de cuarentena, cuando todo el circuito artístico se frenó y no podían trabajar de la danza.

La pareja de bailarines reside en Puerto Iguazú hace dos años y encontró en la fabricación de helado al estilo tailandés con frutas de la zona, la forma de hacerle frente al parate laboral que sobrevino con la pandemia. Y hoy, esa vuelta creativa que encontraron, se impone como un atractivo más dentro de las ferias itinerantes que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad.

Ofrecen así un postre fresco y fabricado en vivo con productos orgánicos cosechados en la franja ecológica del barrio Las Orquídeas y las 2.000 Hectáreas, además ofrecen opciones veganas.

Estilo tailandés

El helado a la plancha, rollo de helado o ‘I-Tim-Pad’, que puede traducirse del tailandés simplemente como helado, también es conocido como ice roll o ice cream roll, consiste en una técnica artesanal de elaboración de helado originaria de Tailandia, por lo que se lo popularizó como helado tailandés.

Este postre comúnmente clasificado como una variante del helado frito se ha ido expandiendo internacionalmente desde 2015 y, en pandemia llegó al norte provincial con el emprendimiento que los artistas bautizaron como ‘Helado Ambulante’, y que es la atracción que nadie se quiere perder de probar.

En una entrevista con El Territorio, los bailarines que se reinventaron como comerciantes, contaron que la máquina con la que elaboran su postre se puede trasladar con facilidad. De la misma manera, instalarla en cualquier lugar sólo demanda cinco minutos y ya está lista para elaborar los deliciosos helados.

Actualmente solo trabajan en Iguazú, pero proyectan recorrer la provincia con un espectáculo de danza y helados, más ahora que ya la actividad artística se va retomando con todos los cuidados sanitarios.

La idea

“Todo nació en pandemia, justo en la etapa de aislamiento más estricto, cuando buscábamos la forma de salir adelante económicamente ya que todos los eventos culturales estaban suspendidos. En ese momento estábamos viviendo con una amiga que estaba embarazada y vivía mirando recetas y videos sobre helados, hasta que un día vimos la técnica del helado tailandés, nos gustó y comenzamos a averiguar si se podía conseguir en Argentina la plancha especial para fabricar el helado y así conseguimos un proveedor en Buenos Aires”, detalló Berlusconi.

Esta plancha fría cuenta con un sistema de serpentina para refrigerar y así trabajar los ingredientes con espátulas para conseguir enrollarlos.

“La preparación es rápida si se trata de frutas con mucha pulpa, en el caso de frutas con semillas el tiempo de preparación puede extenderse hasta unos cinco minutos”, instruyeron.

Relataron que no contaban con mayor conocimiento en la materia cuando se aventuraron a adquirir el equipamiento. Entonces comenzaron a investigar, practicar y experimentar hasta lograr la técnica y elaborar sus propias recetas antes de salir a mostrar el producto que rápidamente se volvió furor en las ferias.

“Aprender la técnica nos llevó tiempo y con la ayuda de una amiga que es repostera fuimos recolectando ideas, combinando ingredientes hasta lograr desarrollar el producto de calidad que buscábamos. También, desarrollamos helados veganos con leche de maní”, indicaron sobre el proceso. A su vez, añadieron, “nos llevó un tiempo manejar las espátulas, regular el frío del equipo (plancha) para que funcione perfecto, porque hace mucho calor acá”.

Frutas regionales y abundantes

A la novedad de la técnica, los emprendedores le imprimieron un sello autóctono, con el empleo de las frutas de la zona.

“Fuimos probando con las frutas e incorporando variedad. Hoy trabajamos con palta, mburucuyá, araticú, banana, limón y con todas las frutas que podemos recolectar. Es más sano ya que trabajamos con frutas orgánicas y tratamos de regular el azúcar, que en realidad se ajusta al paladar del cliente porque se puede ir probando mientras lo hacemos”, comentó Berlusconi.

En los inicios del proyecto, probaron trabajar con delivery, “pero no es lo mismo”, dijo la bailarina, que describió que recorrer las ferias con la plancha y elaborar los helados en vivo, “llama la atención de la gente, y se da la posibilidad de ver cómo hacemos los helados. Los clientes saben cada ingrediente que utilizamos. Toda la puesta en escena nos encanta, somos bailarines y nos expresamos con el cuerpo, es por eso que esto de hacer helados en vivo nos apasiona y a la gente le gusta mucho el show del preparado”.

La propuesta ‘Helado Ambulante’ recorre las ferias y se proyecta con la animación y producción de helados.

“Es un producto que nació en pandemia por una cuestión económica y realmente nos va bien, buscamos expandir la técnica a lo largo de la provincia, hoy queremos recorrer Misiones con danza y helado ambulante”, concluyó Prado.