Mauro Vigliano rompió el silencio: “Las imágenes son elocuentes, me equivoqué”

lunes 12 de abril de 2021

Mauro Vigliano habló de la equivocación que cometió en el clásico de Avellaneda y que derivó en el triunfo de Racing por 1 a 0 sobre Independiente por un penal mal sancionado sobre el final del partido. Destacó que se trató de “un error gravitante” y admitió que se siente muy “dolido”.

“Sólo los árbitros sabemos lo que nos generan este tipo de situaciones y no es fácil ponerlo en palabras. El árbitro es el primero que desea no tener inconvenientes y terminar un partido sin errores gravitantes como el que yo tuve el sábado. No me estoy victimizando”, destacó Vigliano en declaraciones a TyC Sports.

“Entiendo al hincha y al jugador porque fue un error. Yo decidí en una fracción de segundo dentro de las cientos de decisiones que se toman en un partido. Es doloroso errar en una jugada gravitante”, agregó el árbitro. “La familia sufre muchísimo. Uno quiere devolverle con una buena actuación al designador, que en este caso es Federico Beligoy, y también a la AFA que es la casa del fútbol argentino que confía en mi trabajo”, explicó.

“Yo en la cancha vi penal, pero me equivoqué. Cuando terminó el partido me llegaron un montón de mensajes y me di cuenta que me había equivocado. Después, vi la jugada, pero no tenía buena señal en el vestuario. Hasta que terminó el partido estaba seguro de lo que había cobrado”, enfatizó.

“Tuve ganas de pedir disculpas y hacer un pozo en la tierra”, enfatizó sobre las primeras sensaciones cuando se dio cuenta que se había equivocado en sancionar penal de Barreto a Maggi.

Vigliano habló con Federico Beligoy inmediatamente después del partido y será sancionado por el Director Arbitral de la Argentina. También se refirió a la charla que tuvo con su superior y aceptó como algo lógico que sea “parado”. “Respeto las decisiones de Beligoy. En su cargo tiene las herramientas para actuar como crea inconvenientes. En esta situación no hay mucho que analizar. El me llamó y hablamos. Lo comprendo absolutamente”, destacó.

“Prefiero guardar silencio sobre algunas cosas. Quiero echar por tierras todas las versiones que hablan de la política. En esto no tiene nada que ver la política. Es un error arbitral propia de una jugada donde hay que tomar una decisión en un segundo. Los árbitros estamos expuestos a que pasen estas cosas”, agregó en Sportia.

Luego, Vigliano habló de los insultos que recibió de parte de los “allegados” de Independiente que estaban en la cancha: “Yo escuché los insultos y no los justifico pero los puedo comprender. El fútbol en nuestro país es muy fuerte y saca lo mejor y lo peor de nosotros”.

Por último, cerró la entrevista diciendo: “No hay nada más que un error, a los que me conocen le pueden preguntar quién y cómo soy”.