Guillermo Lasso es el nuevo mandatario de Ecuador

lunes 12 de abril de 2021 | 6:02hs.

El referente del anticorreismo, el candidato de la alianza de la derecha y el Partido Social Cristiano Guillermo Lasso, ganó ayer el balotaje presidencial frente al correista Andrés Arauz, según casi la totalidad del escrutinio oficial.

Con casi el 97% escrutado, Lasso se impuso con 52,52% de los votos frente a un 47,48% de Arauz, según el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hasta ahora, las actas observadas eran del 4,5%, una cifra más pequeña que en la primera vuelta.

Tras largas demoras en la primera vuelta, el CNE se había comprometido a entregar los resultados finales en la noche de las elecciones.

Guillaume Long, vocero de la campaña de candidato correista y ganador de la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, se había mostrado confiado horas antes en que podrían dar vuelta la elección cuando se cargaran de forma masiva los votos de la costa del país, una región tradicionalmente más cercana a su movimiento.

Sin embargo, esto nunca sucedió en el escrutinio oficial y la ventaja, aunque pequeña, se mantuvo.

De hecho Lasso celebró ayer frente a sus seguidores y se declaró “presidente electo del Ecuador”.

“Este es un día histórico en el que todos los ecuatorianos han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos”, aseguró el candidato, quien agradeció a todos sus aliados, entre ellos el estratega Jaime Durán Barba.

¿Quién es Lasso?

El ex banquero guayaquileño de 65 años comenzó a trabajar a los 15 años, cuando su padre no pudo seguir pagándole los estudios por la situación económica; posteriormente fue presidente del Banco de Guayaquil, uno de los más importantes del país, por un período de 20 años. Estudió en un afamado Colegio Católico de Guayaquil, el San José La Salle, en cuyas aulas se educaron los ex presidentes Otto Arosemena, Alfredo Palacio y el propio Rafael Correa.

El candidato presidencial se inició en la política a los 43 años, cuando en el gobierno de Jamil Mahuad fue gobernador de la provincia de Guayas durante un año, y posteriormente superministro de Economía por 37 días, en 1999.

Para la segunda vuelta, Lasso incorporo a su discurso temas relativos a equidad laboral y de género, defensa de la naturaleza y animales; combate a la discriminación por orientación sexual.

El binomio presidencial se completa con el médico cuencano Alfredo Borrero.