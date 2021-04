Paisaje litoraleño, ganador en festival estadounidense

lunes 12 de abril de 2021 | 6:00hs.

La película argentina Nosotros nunca moriremos fue premiada en el Santa Barbara International Film Festival, este fin de semana.

La película dirigida por Eduardo Crespo obtuvo el premio Nueva Vision Award for Spain/Latin America Cinema en el estadounidense festival de cine Santa Barbara International Film Festival.

Nosotros nunca moriremos es una historia sobre el paso del tiempo en los pueblos y más allá de que tiene un tinte argentino y litoraleño, puede generar empatía en distintas partes del globo.

Cuenta la historia de una madre que acompañada de su hijo menor, va al encuentro de su otro hijo fallecido, para organizar el sepelio y todos los tramites después del trágico suceso de su perdida.

Filmada en los paisajes de Crespo y Libertador General San Martín, en la provincia de Entre Ríos, retrata el extraño proceso de despedida de un hijo de manera pausada, pensante. Tiene un ritmo manso que refleja la lentitud del tiempo cuando uno atraviesa la tragedia. Los pasos, los trámites, la burocracia, los pésames. Así mientras esta madre experimenta el duelo, contesta las dudas de su hijo menor, quien se pregunta, por ejemplo, si existe la vida eterna. “Supongo que, algún día, cuando estemos muertos, nos encontraremos con nuestros seres queridos”, le explica ella sin fuerzas. No conforme con esas palabras, su hijo deberá descubrir las respuestas por sí solo. Es el comienzo de un camino sin retorno: la adultez.

El jurado del apartado Nueva Vision Award for Spain/Latin America Cinema sostuvo que Crespo logró un estilo visual y un lenguaje único.

“La película se sintió muy honesta, fue profundamente conmovedora y a pesar de la dureza de su tema tiene un mensaje muy esperanzador que realmente conectó con nosotros y que sentimos muy necesario, ahora más que nunca. También la fantástica actuación de Romina Escobar y el resto del elenco hicieron que fuera una gran experiencia visual”, detallaron.

El filme, protagonizado por Romina Escobar, Rodrigo Santana, Jésica Frickel, Giovanni Pelizzari, y Brian Alba, que tuvo su premiere mundial en la Selección Oficial del Festival de San Sebastián y participó en la competencia internacional del Festival de Mar del Plata, se encuentra disponible actualmente en Flow.

El cineasta de apellido homónimo al pueblo donde nació el 27 de octubre de 1983 y en el que también situó Tan cerca como pueda (2012) y el documental Crespo (La continuidad de la memoria) (2016), consideró recientemente en diálogo con Télam, que a su más reciente filme “lo veo como una suerte de decantación de mis películas anteriores y una celebración del paso del tiempo”.

Para Crespo, ese proceso autoral tiene que ver “sobre todo en la búsqueda formal, que no tiene nada que ver con las formas clásicas. Una forma que se revela a partir del dolor. Teníamos una idea muy concreta durante el rodaje y era que debíamos filmar esos rostros y esos paisajes como si tuviéramos la oportunidad de filmarlos por última vez”.

Y reveló que la cinta trabajó “la forma en que se percibe el tiempo en un momento de dolor extremo. Me interesaba que la película avance sola, confiar en la fuerza de las imágenes, la historia dentro de los rostros de cada actor o actriz, no tener que explicar demasiado. Creo que tiene que ver con haber crecido en un pueblo donde el silencio predominaba”. ‘‘Creo que uno, trata de ser lo más honesto posible con lo que filma, con los personajes que uno narra, lo mismo con los espacios. Y eso trasciende de una manera que no se puede explicar demasiado, tiene que ver con la experiencia cinematográfica. Me resulta fantástico que algo tan pequeño empiece a rebotar en el mundo’’, cerró como premonición de lo que avecinaba.