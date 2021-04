Qué ver, leer y escuchar

lunes 12 de abril de 2021 | 6:00hs.

Conexión Marsella

Viernes 23 de abril a las 22 en Europa Europa.

La historia de un dedicado magistrado (Jean Dujardin, que deberá arriesgar su vida para desactivar la famosa french connection que la mafia local liderada por el mafioso Zampa (Gilles Lellouche) diseñó en los 70 para transportar heroína.

Epidemia

TNT

Un peligroso virus comienza a manifestarse en un grupo de indigentes. Anne-Marie, directora del Laboratorio de Emergencia de Salud Pública, hará todo por descubrir la existencia de esta enfermedad tan contagiosa y prevenir la epidemia.

Imperio Kitsch

Jimena Néspolo

Se abordan obras literarias de género, la canción popular, algunas producciones televisivas, además de iconografía religiosa del cambio de milenio, como manifestaciones de un régimen estético, propio de la articulación entre economía y vínculos afectivos.

Los espejismos de la certeza

Siri Hustvedt

A partir de disciplinas variadas como la neurociencia, la psiquiatría, la genética, la inteligencia artificial ofrece un recorrido por más de dos mil años de historia de la humanidad invitándonos a cuestionarnos lo que creemos saber de nosotros mismos.

Hay una luz dentro de ti

Manuel Medrano

Con todo el poder del pop fundido, género con el que se dio a conocer, Manuel Medrano regresa este año con todo su histrionismo y versatilidad en un nuevo sencillo que invita a amar la vida, a salir de los esquemas y vivir el amor sin limitaciones, a darlo todo de la manera más honesta.

Kiss me more

Doja Cat feat. SZA

El primer adelanto de Planet Her. Un muy esperado primer sencillo de su nuevo álbum. El mes pasado, Doja Cat, subió al escenario de los Grammy para una presentación de su gran éxito Say So, que fue muy celebrada.