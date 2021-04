Mecheros actúan con total impunidad en el centro

domingo 11 de abril de 2021 | 6:03hs.

En apenas un par de horas, el último jueves una pareja de “mecheros” robaron prendas de vestir en al menos cinco tiendas del centro de Oberá, generando un perjuicio de varios miles de pesos.



El Territorio accedió a las grabaciones del sistema de seguridad por cámaras de un local de calle Corrientes, donde quedó plasmado el accionar de los delincuentes. Ambos eran de contextura robusta y usaban barbijos.



En las imágenes se observa que mientras la mujer habla con la vendedora y la entretiene, el hombre se agacha y guarda las prendas en el interior de su propia ropa. Todo sucedió a media cuadra de la Seccional Primera y la División Prevención de Delitos.



Otro hecho se registró sobre calle Gobernador Barreyro, a poco más de una cuadra del primer local citado, donde la misma pareja sustrajo varias prendas con la misma modalidad delictiva, aunque en este hecho estuvieron acompañados por otra mujer.



“En mi caso fueron dos mujeres y un hombre, de los cuales dos fueron los mismos que robaron en la calle Corrientes. A mí me engañaron con que iban a pagar con tarjeta de débito, la cual dio fondos insuficientes y se fueron sin nada. Pero para eso una me entretuvo mientras los otros robaban”, lamentó la propietaria.



Asimismo, otro comerciante alertó que “también opera un grupo de tres mujeres, una de las cuales simula estar embarazada, pero en realidad usa una panza postiza donde esconde lo que va robando mientras las otras entretienen a los vendedores”.



Agregó no fue la primera vez que resultó víctima de un hecho similar, al tiempo que lamentó que a pesar de las pruebas aportadas, la Policía aún no logró dar con los autores del hecho.



Modalidad que avanza

En los últimos meses se registraron varios hechos bajo la modalidad de mecheros, no sólo en tiendas, sino también en comercios de otros rubros.



Así, la encargada de una farmacia de calle Santa Fe denunció que dos personas, un hombre y una mujer, ingresaron al local con la excusa de adquirir un medicamento, pero en realidad terminaron hurtando perfumes por un valor estimado en 3000 mil pesos.



Manifestó que mientras que el sujeto le consultó por una remedio, su acompañante se dirigió al sector de la perfumería. Tras las consultas de rigor y sin comprar nada, ambos salieron del local y en la puerta comenzó a sonar la alarma de seguridad, puesto que los productos estaban protegidos con sensores.



Ante la voz de alto, los malvivientes escaparon corriendo del lugar.



Por otra parte, la propietaria de una tienda de avenida José Ingenieros constató que una pareja ingresó a su local, se probaron varias prendas y se fueron sin adquirir nada.



Más tarde, ante la consulta de otro cliente, comenzó a revisar su stock y comprobó que le faltaban varias prendas que los primeros se habían probado un rato antes.



“No sé si es gente de acá o vienen de otro lado, pero actúan a cara descubierta y tienen mucha cancha. Se mueven con naturalidad y uno no sospecha. En mi caso no tengo cámaras, pero igual parece que no son de mucha ayuda, porque hay colegas que sí tienen, aportaron las pruebas y hasta ahora la Policía no los detuvo”, lamentó la comerciante.