Don Casiano mantiene viva la magia de lo natural y cultural de Misiones

domingo 11 de abril de 2021 | 6:05hs.

Al sur de la provincia, más justamente en el municipio de Azara, se encuentra un emprendimiento familiar muy particular: la Granja de Casiano.



Este atractivo no solo reúne espacios verdes, agua y animales, sino que también tiene un gran acervo cultural con las construcciones que posee e incluso el proyecto de un ‘museo de la productividad’ que va camino a concretarse, con piezas únicas de lo que era el trabajo en la chacra en tiempos pasados. Las columnas hechas con troncos, las esculturas en madera y los detalles en piedras le dan un toque especial a un lugar que se destaca por la tranquilidad.



A esto, se suman además varias cabañas para quienes prefieran quedarse a dormir, un lago con acceso a la pesca, animales –como patos, carpinchos y ñandúes –, avistaje de garzas y pájaros (que llegan a la laguna al atardecer) y quinchos con parrilla. También así, cuenta con pileta y un restaurante preparado también para eventos. Todo ello, enmarcado por construcciones con formas medievales y los monumentos en la entrada: a Andresito, un mapa de Misiones, un Jesucristo y un gran mate, haciendo honor a la bebida típica de la provincia.



El Territorio visitó el lugar, atendido por su propio dueño, don Casiano Glinka, quien contó las proyecciones que se tienen y las ansias de seguir creciendo como destino turístico. “Empezamos sin saber nada, porque nuestras familias no se dedicaban a esto pero tenemos ahora un equipito muy lindo, estoy trabajando con mi hijo y mi hermano, que es valorable todo lo que hace porque es quien hace las artesanías y construcciones. Armamos un equipo y estamos muy contentos”, mencionó.



Sobre la historia del lugar, Don Casiano contó que siempre el trabajo en su familia estuvo ligado a la chacra, durante muchos años se dedicaron a labrar la tierra. Sin embargo, cierta vez se presentó un proyecto para agregarle valor a la producción y surgió la idea de la granja.



“Como nos gusta mucho a nosotros el deporte de la pesca, empezamos a ver si podíamos hacer nuestro camping propio. Es decir, empezamos a pensar en ese sentido”, explicó.



Mientras que adujo que hoy “estamos muy contentos con la gente que viene porque nos tiramos a las familias y a pasar el domingo, las vacaciones, es un lugar muy familiar, es un sueño que tenemos para muchos años más todavía”.



“Nuestro sueño también es finalizar la construcción del museo que está bien adelantado, además de volver de nuevo con lo de granja y huerta, para que la gente vea también cómo se cosecha la verdura, que vayan los chicos a mirar y dar de comer a los animales. La misma gente nos va marcando lo que va faltando, como cabañitas, piletas, así que nuestro sueño continúa”, exclamó el propietario.



Polo turístico

Don Casiano mencionó el trabajo que se viene haciendo en la región para potenciar el turismo. “Sabemos que es una actividad que no tiene fin, acá hay infinidad de cosas para emprender. En la zona Sur estamos trabajando con muchas ganas, hay muchos recursos que todavía están sin explotar, tenemos el río Uruguay, los arroyos, montes que no se está explotando y hay muchas cosas que se pueden hacer”, destacó.



La Granja ya se encuentra abierta al público hace unos doce años y recibió visitas de distintas partes de Argentina y del mundo, aunque con la pandemia, también se ajustó al auge del turismo interno.



“En temporada, años anteriores, tuvimos mucha gente de Virasoro, Santo Tomé, Posadas, después del sur, de Entre Ríos, de Buenos Aires, y también recibimos a muchos extranjeros, de Alemania, Australia, de distintos lugares”, señaló.



Y ponderó esto, teniendo en cuenta principalmente que “estamos en un lugar que no tenemos un circuito turístico”.



Sin embargo, justamente esa es una de las ideas que se persiguen, poder formar un polo de turismo en la región. “En zona Sur tenemos la esperanza del asfaltado que se concretó de la ruta 94 de Santo Tomé a Azara, y la construcción de la ruta costera 2 que el gobernador ya llamó a licitación. Todo eso va a ser un gran adelanto para nuestra zona”, argumentó.



Y concluyó: “Nosotros tenemos muchas ganas de ir mejorando, seguir trabajando, mi hijo también tiene muchas nuevas ideas y como dicen los misioneros, no hay que picharse con las cosas que pasan, hay que seguir trabajando nomás”.

Declarado de interés provincial

En 2019, el emprendimiento la Granja de Casiano fue declarado de interés provincial por la Cámara de Representantes provincial. “Empieza con esta aventura de entrar en el mercado turístico hace ya muchos años atrás, ya que su idea era relacionar la producción agraria, con la visita de turistas, algo así como una especie de agroturismo. Con el tiempo se fue amoldando a lo que la gente que llegaba al lugar le iba solicitando, es así que sus piletas en la temporada de verano pasan a ser las estrellas de toda la zona, luego hizo valer su arte culinario, comenzó con la oferta de almuerzos y cenas a pedido”, se expresa en el proyecto.



Al tiempo que determina que “turismo rural, agroturismo, turismo familiar, turismo educativo, y otra variedad de clases de turismo es lo que se puede realizar en la Granja de Casiano, que tiene como principal fortaleza la atención”.

