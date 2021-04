Panambí apunta a formar un circuito turístico

domingo 11 de abril de 2021 | 6:05hs.

Con el peñón de Mbororé y el camping municipal, la localidad de Panambí se ubica dentro de las opciones turísticas más buscadas. La vista que tiene el cerro y los miradores de las rutas que lo conectan con los demás municipios se hicieron populares durante el 2020, motivados por el auge del turismo interno.



No obstante, desde la Municipalidad buscan ir por más y trabajan para conformar un circuito turístico junto a las comunas aledañas.



De acuerdo a lo indicado por el intendente Rosendo Fuchs, la idea es unir turísticamente los atractivos de Panambí con los de Los Helechos, principalmente con Granja El Potrero, que se encuentra en el límite de ambos municipios, además de Mojón Grande, con el nuevo emprendimiento denominado El Palmar del Río.



En diálogo con El Territorio, destacó que “la pandemia marcó un antes y un después en el turismo en la provincia, se desarrolló mucho el turismo interno y Panambí no es la excepción. Hay muchas personas que transitan la ruta 5, la ruta costera 2 y cada fin de semana se pegan una escapada, se vienen al camping municipal, o llegan al peñón de Mbororé, donde además ahora se está construyendo el Centro de Interpretación”.



“Como alternativa, también estamos trabajando con Vialidad Provincial para hacer un mirador sobre ruta costera 2, Vialidad estuvo trabajando en movimiento de suelo y en los próximos días empieza la obra. Va a ser una buena alternativa para que la gente pueda conocer, tomar un mate y mirar el río Uruguay, y junto a los emprendimientos privados se forma algo muy lindo”, puntualizó.



Respecto al emprendimiento Granja El Potrero –que se encuentra en el límite que marca la entrada a Panambí–, mencionó que se trata de “algo muy bueno, que no sólo ayuda al turismo, sino por el beneficio que da a otras personas, incluso pensando en aquellos que necesitan rehabilitación. Hay emprendimientos de este tipo en Oberá, pero sobre la ruta 5 no hay y en estos tiempos de pandemia ayudó y muchísimo. Le vamos a ayudar en todo para que siga creciendo”.



En tanto, adujo que en Panambí se está viendo mucho interés por las zonas sobre el río Uruguay, de personas que quiere tener su casa frente al río para pasar el fin de semana. “Hoy se promociona mucho el destino Panambí y creemos que hay un circuito muy interesante para poder aprovechar, con los privados y los atractivos de municipios vecinos, uno se pone contento con todo lo que se va formando”, concluyó el intendente.

