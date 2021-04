Un emprendimiento que nació para mostrar los encantos de la vida rural

domingo 11 de abril de 2021 | 6:05hs.

En los últimos años, surgieron nuevos atractivos turísticos en San Pedro, impulsados por la apertura del paso internacional Pepirí Guazú, expectativa que quedó truncada con el cierre de las fronteras a consecuencia de la pandemia. Estos factores negativos representan por otro lado la perseverancia y coraje para adaptarse a la nueva normalidad, agregando ideas a lo ya existente.



Uno de los casos se registra en paraje Tobuna donde una familia abre las puertas de su chacra para mostrar los encantos de la vida en el campo. Pablo Debarba (68) y María Maidana (66) son pioneros de Tobuna, la capital del Loro Pecho Vinoso, un paraje con zona urbana ubicado a 33 kilómetros de la zona céntrica de San Pedro.



La familia cuenta con una chacra a casi dos mil metros del pueblo de Tobuna, donde está la vivienda en la que residen. Hace diez años decidieron darse el gusto de construir una pileta en la chacra; en ese momento sólo lo habían pensado como un espacio donde disfrutar con los allegados. La novedad de una pileta rodeada de naturaleza comenzó a llamar la atención y la demanda fue tanta que decidieron apostar a un camping. Con el pasar del tiempo y la notable inclinación turística hacia los atractivos naturales, la idea comenzó a tomar forma y poco antes del inicio de la pandemia el lugar fue bautizado como “Chacra-Camping Donna María”, con el objetivo no sólo de ofrecer a los visitantes una piscina rodeada de verde, quincho, parrillas y cabañas, sino dar a conocer un poco de la vivencia diaria en las chacras y brindar un relajante paseo en kayak entre los estanques de piscicultura.



Es así que quienes visitan el lugar pueden conocer características de algunas actividades agrícolas y consumir productos frescos que son producidos en la misma chacra.



Con la llegada de la pandemia, debieron adaptar el espacio, dotándolo de todas las medidas sanitarias, lo que impactó en el costo final sin contar que por ser personas en edad de riesgo, debieron mantenerse bastante alejados de la atención al público siendo los hijos quienes dieron continuidad a la actividad una vez que se habilitó el turismo.



Esfuerzos

Lo recaudado durante esta temporada no alcanzó para cubrir los gastos que debieron afrontar para acondicionar el predio. Sin embargo, la persistencia y satisfacción por apostar al crecimiento del lugar, los mantiene firmes. Este año tienen como meta construir nuevas cabañas, quinchos y habilitar un sendero. “La publicidad fue de boca en boca, a medida que nuestros medios permitían fuimos avanzando, vino la pandemia y nos complicó mucho por nuestra edad y hacer que se cumplan los protocolos. No sabemos cómo sigue este año, esperemos se vaya normalizando, ahora estamos recibiendoa familias que reservan sus turnos y vienen a pasar el fin de semana porque el lugar es para descansar”, indicó Pablo.



Los emprendedores reconocen el desafío que representa dar continuidad y adaptarse al contexto pandémico, pero como pioneros seguirán trabajado. “Yo me siento como realizada con este emprendimiento, las familias vienen con los hijos que se encantan con los perros, es grato verlos disfrutar y darnos a conocer a la provincia. No tenemos una visión de que nos depara pero sí muchas ganas de seguir”, señaló por su parte María.

