Misiones como protagonista del auge del turismo religioso

El turismo religioso es uno de los más buscados en Misiones. La cantidad y variedad de iglesias, con sus diferentes credos, costumbres, imágenes y edificaciones hacen que muchos turistas lleguen hasta ciertos municipios con la intención de conocerlos. Sobre todo, teniendo en cuenta que mucha de la arquitectura que se encuentra en ellas guardan relación con las grandes capillas de Argentina y el mundo.



La convivencia entre religiones es algo arraigado en Misiones y aunque pasan los años, el respeto sigue latente entre los vecinos, que incluso se ayudan entre sí a la hora de juntar dinero para remodelaciones o contribuir en alguna causa justa. Un ejemplo es el de Tres Capones, donde en Semana Santa se hace la recorrida por las tres iglesias, ocasión en la que los turistas conocen sobre las costumbres y se insertan en el mundo religioso.



Antonela Pezuk es la coordinadora del proyecto, y en diálogo con El Territorio, recalcó la importancia que adquiere esta actividad para potenciar el desarrollo del turismo en el municipio.



“El proyecto consiste en mostrar cómo es nuestro pueblo, generar el crecimiento y trabajo genuino para nuestra gente, nuestros emprendedores, mostrar cómo es la vida cotidiana y principalmente el tema de la religión, porque aquí hay varias iglesias de varios ritos, latino, ucraniano, ortodoxo, y se respetan todos en conveniencia”, resaltó, al tiempo que mostraba cada una de las iglesias que se visitan.



La recorrida empieza en la entrada a la localidad, donde está el cementerio local, desde donde se dirigen hasta el Templo de la Natividad de la Virgen, perteneciente al rito bizantino-ucraniano de la Iglesia Católica, que se encuentra en pie desde 1916. Entre las particularidades que posee, se encuentra la de resguardar reliquias de San Josafat.



Desde allí, la caminata prosigue hasta el Templo del Manto Protector de la Virgen, de la iglesia ortodoxa rusa, con una gran construcción y un campanario al costado de esta, obsequiada por el zar Nicolás II de Rusia a los colonos.



Finalmente, hay otras dos capillas para visitar también: la Capilla Santa Rosa de Lima de Las Tunas y la Capilla Nuestra Señora de Fátima (católica de Rito Latino).



Desarrollar el turismo

Antonela destacó que “de a poco se va conociendo el municipio a través del turismo. Antes decía que era de Tres Capones y la gente no sabía dónde quedaba, ni siquiera los pueblos vecinos, pero ahora ya se sabe, se conoce por la iglesia, como un lugar muy tranquilo, con hermosas edificaciones”.



Asimismo, remarcó que se avanza de a poco con el proyecto: “La idea es mostrar, en pandemia no podemos hacer mucho, pero tratamos de cuidar. No se expandieron los casos acá pero la gente, los vecinos, tienen miedo. Pero de a poco se están animando a abrirse nuevamente, vamos tratando de seguir a pesar de todo”.



“La idea fue que empiece antes pero nos frenó la pandemia y ahora estamos tratando de levantar de a poquito. Va a haber una oficina de informes. Queremos hacer cultura y turismo”, manifestó.



Al tiempo que ratificó que “se nota que estamos avanzando turísticamente, nos conocen por las iglesias y las zonas de yerba que es una característica del lugar”.

